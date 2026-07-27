Selin bilançosu ağırlaştı! Felaketin ardından ilçede seferberlik ilan edildi!

Sağanak yağışın durması ve sel sularının çekilmesinin ardından ekipler, ilk olarak ev ve iş yerlerinde biriken sel sularının tahliyesine başladı. Pompalar ve vidanjörlerle su tahliye çalışmaları yapılırken, su altında kalan araçlar da kurtarıldı. İlçede selin izlerini silmek için yoğun mesai harcayan ekipler, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını ise halen sürdürüyor. Çamur ve balçıkla kaplanan yollar temizlenirken, kapalı durumda bulunan alanların yeniden kullanıma açılması için de ekiplerin su tahliyesi devam ediyor. Vatandaşlar da ekiplerin çalışmalarına destek vererek ev ve iş yerlerinde temizlik yapıyor. Cide'de devletin tüm kurumları ve ilçe halkı, selin oluşturduğu hasarı gidermek ve hayatı normale döndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.