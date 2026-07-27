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Selin bilançosu ağırlaştı! Felaketin ardından ilçede seferberlik ilan edildi!

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Selin bilançosu ağırlaştı! Felaketin ardından ilçede seferberlik ilan edildi!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yaraların sarılması için devlet kurumları ve vatandaşlar el birliğiyle çalışma başlattı.

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Foto - Selin bilançosu ağırlaştı! Felaketin ardından ilçede seferberlik ilan edildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodla uyarı verdiği Kastamonu'da, özellikle sahil kesiminde bulunan ilçelerde kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu. Kastamonu'nun Karadeniz'e sahili bulunan Cide ilçesinde cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan ve pazar günü sabah saatlerinde etkisini arttıran kuvvetli yağış, ilçe merkezinden geçen Devrekani Çayı'nın taşmasına neden oldu. Çayın taşması sonucu 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su basarken, çok sayıda araç da sel sularının altında kaldı. Selin ardından bölgeye sevk edilen AFAD, İl Özel İdaresi, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Cide Belediyesi, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Türk Kızılayı, çevre ilçe belediyeleri ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri çalışma başlattı.

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Foto - Selin bilançosu ağırlaştı! Felaketin ardından ilçede seferberlik ilan edildi!

Sağanak yağışın durması ve sel sularının çekilmesinin ardından ekipler, ilk olarak ev ve iş yerlerinde biriken sel sularının tahliyesine başladı. Pompalar ve vidanjörlerle su tahliye çalışmaları yapılırken, su altında kalan araçlar da kurtarıldı. İlçede selin izlerini silmek için yoğun mesai harcayan ekipler, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını ise halen sürdürüyor. Çamur ve balçıkla kaplanan yollar temizlenirken, kapalı durumda bulunan alanların yeniden kullanıma açılması için de ekiplerin su tahliyesi devam ediyor. Vatandaşlar da ekiplerin çalışmalarına destek vererek ev ve iş yerlerinde temizlik yapıyor. Cide'de devletin tüm kurumları ve ilçe halkı, selin oluşturduğu hasarı gidermek ve hayatı normale döndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Foto - Selin bilançosu ağırlaştı! Felaketin ardından ilçede seferberlik ilan edildi!

Öte yandan sel felaketinin izlerini silmek için çalışma başlatılan Cide ilçesinde 36 farklı kurumdan yaklaşık 800 personel sahada görevalıyor. Ekipler, vatandaşların mağduriyetini en kısa sürede gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, şu ana kadar çevre il ve ilçelerden gelen belediye ekipleri, orman işletme müdürlükleri ve il özel idaresine bağlı birimlerle birlikte yaklaşık 200 ihbara müdahale etti. Su tahliye işlemleri birçok noktada devam ederken, altyapının normale dönmesi için yoğun çaba harcanıyor. Sel felaketinin ardından bölgeye yardım akışı da devam ediyor. İstanbul Arnavutköy Belediyesi tarafından gönderilen 2 tır içme suyu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Bunun yanı sıra, belediyeler, Milli Eğitim Müdürlükleri, Türk Kızılay ve Diyanet Vakfı iş birliğiyle yaklaşık 2 bin 500 kişiye günde üç öğün sıcak yemek dağıtılıyor.

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Foto - Selin bilançosu ağırlaştı! Felaketin ardından ilçede seferberlik ilan edildi!

Ayrıca ilçede selin yol açtığı zararların belirlenmesi için hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Yetkililer, zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemelerini sürdürerek raporlama yapıyor. 475 metrekarelik apartmanın otoparkı sel suyuyla doldu Cide ilçesini vuran sel felaketinde 475 metrekarelik alana sahip 4,5 metre yüksekliğindeki apartmanın altında bulunan otopark ise sel sularıyla doldu. Tamamen suyla dolan apartmanın otoparkında bulunan 4 araç ve 1 motosiklette zarar gördü. Apartman sakinleri, otoparkta biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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