Evde saksıda limon ağacı yetiştiriciliği bakımı! Sadece bir şeye bakılacak: Yaz ayı siz dinlendirilmiş suyu kullanın

Saksıda Limon Ağacı Bakımında Önşartları!

-Limon ağacının tacının(yan dal oluşumun) aşağıdan verilmesi gerekir.Ziraa tacı yüksekten verilen fidanlarında saksıda bakımı zordur.

-Fidan satın alırken bodur veya yarı bodur fidan almanız her zaman daha avantajlı olacaktır.Çünki bodur ve yarı bodur limon fidanları daha erken sürede meyve verecektir.

Limon Fidanı Saksısı ve Toprağı Nasıl Olmalıdır?

Asgari 10-15 litrelik bir saksı işinize görecektir fakat dekoratif bir saksı almanız her zaman görsellik açısından daha iyi olacaktır.



Toprağınız %90 torf-%10 ponza-perlit veya %90 coco peat-%10 ponza taşı ve perlit karışımlı olabilir.Bu toprak karışımın içine her litre için 5 gram akıllı gübre(osmocote) kullanmanızı tavsiye ederiz.

Limon ağaçlarınızın ençok suyu isteyeceği dönem bahar ve yaz aylarıdır.Fazla sulamadan muhakkak kaçınılmalıdır.Fazla sulam bitki yapraklarının sararmasını ve kök çürüklüğü olmasına sebeb olur.



Yazın Balkonda 10 günde, 1 iç mekan içerisinde 15 günde 1 sulamanız yeterldir.Kışın iç mekan içerisinde 30-40 günde 1, dış mekan da saksı içerisinde ise 40-50 günde 1 bahçede ise iklim çok kurak giderse sulama yapınız.

Saksıda Limon Ağacı Gübrelemesi Nasıl Olmalıdır?

Limon ağacında saksı içerisinde kesinlikle herhangi bir steril olmayan hayvansal gübre vermeyeniz.Kış döneminde fidanın 2 yaşında olduğunu varsayarsak fidan başına

-Tabandan(Toprağın 50-1 cm altın girecek şekilde) 50 gram NPK+ME şelatlı gübre(Azot-fosfor-potasyum ve şelatlı mikro element içeren gübre)

-Çiçek döneminden 2 hafta önce tabandan fidan başına 50 gram fosfor potasyum bor içerikli tabandan gübre,

-Çiçek döneminde çinko bor içerikli yapraktan uygulama

-Meyve nohut büyüklüğüne geldiğinde tabanda fosfor potasyum ağırlık gübreleme

-İleryen dönemlerde tabandan fosfor potasyum ve kalsiyum ağırlıklı gübreleme, yapraktan çinko-bor ağırlıklı gübreleme yapabilirsiniz.

-Hasattan hemen sonra tabandan 3x18 NPK+me şelatlı yapraktan çinko bor verebilirsiniz.

Saksıda Limon Ağacı Kış Bakımı

Bordo Bulamacı Uygulaması

Kış mevsimi ile beraber %2 lik bordo bulamacı uygulaması yapmanız gerekir.Bordo bulamacı ağacınızı mantari hastalıklara karşı koruyacaktır.Bunun yerine gülleci bulamacıda kullanabilirsiniz.

Saksıda Limon Ağacı Budama Nasıl Olmalıdır?

Limon fidanınızın dalların hepsi eşit seviyede uzaması gerekmektedir.Ziraa fazla gelişen bizim tabirimizle obur dal var ise bunlar diğer dallar ile aynı seviyeye getirilmeli, bitkinin yıl içerisinde gelişiminde de obur dal var ise hemen diğerleri ile aynı uzunluğa alınmalıdır.

Baharla beraber limon ağacınızda yaprak biti ve kırmızı örümcek olabilir.Bunlarla mutlaka mücadeleyi kaçırmamanız gerekir.Aksi durumda ağacın kendine gelmesi çok uzun süre alabilir.

Saksıda içerisinde saksınızın yanına 1 adet sarı yapışkan tuzak koyunuz.Ara ara yapışkan tuzağı kontrol ediniz.Yapışkan tuzakta herhangi bir sinek veya böcek gördüğünüz ay 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 1 yemek kaşığı arap sabununu 1 litre suyun içerisinde karıştırarak iyice çalkayınız ve bitkinin yapraklarının altına ve üstüne gelecek şekilde fısfıs yardımıyla sıkınız.

Püf noktalar:

Evde saksıda limon ağacı yetiştirmek için günde en az 6-8 saat doğrudan güneş alan aydınlık bir yer seçin. Toprağın üst kısmı hafif kuruduğunda sulayın, altı delik drenajı iyi bir saksı ve havadar bir toprak kullanın.

Limon ağacı için özel bir "su yapımı" yoktur; ağacın sağlıklı gelişimi için dinlendirilmiş musluk suyu veya içme suyu kullanılır. Toprağın nem durumuna göre düzenli aralıklarla sulama yapılır. Eğer aradığınız şey çekirdekten limon ağacı çimlendirmek veya ağacı sulamak ise, doğru teknikler aşağıdadır

Yer ve Işık Seçimi:

Günde en az 6-8 saat güneş ışığı almalıdır.

Evin güneye veya güneydoğuya bakan pencere önlerine konmalıdır.

Saksının yeri sık sık değiştirilmemelidir; aksi halde yaprak ve çiçek dökebilir

Saksıda limon ağacı sulaması, toprağın üst kısmı (2-3 cm) kurudukça yapılmalıdır. Yazın balkonda haftada bir veya 10 günde bir, kışın ise 30-40 günde bir sulamak yeterlidir. Fazla su kök çürümesine yol açarken, toprağın tamamen kurumasından da kaçınılmalıdır.

Toprağın üst kısmı (2-3 cm) kurudukca oda sıcaklığında dinlendirilmiş su verilmelidir. Yaz aylarında haftada 2-3 kez, kış aylarında ise haftada 1 kez sulama yapılması yeterlidir. Saksı tabanında su birikmemesine dikkat edilmelidir.