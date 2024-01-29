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Yerel Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Yerel

Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2024-01-29 03:48:00 -
Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Tuzla'da 2 katlı binanın çatısında başlayan yangın, yanında bulunan 3 katlı binanın dış cephesine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Yazgülü Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatı katında başlayan yangın hemen bitişiğinde bulunan 3 katlı binanın dış cephesine sıçradı. Çıkış sebebi bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çatının kullanılamaz hale geldiği yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İtfaiyenin sokağa girmekte zorluk yaşamasından ötürü, bir vatandaş yangını hortumla söndürmeye çalıştı.

Çatı katının yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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