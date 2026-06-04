Yandaş İlyas Salman'dan yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'na görülmemiş cila

Sanatçı kisvesi altında foncu zihniyetin tetikçiliğini yapan İlyas Salman, yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu’na adeta 'tapınma' derecesindeki sözleriyle rezilliğin perdesini bir kez daha araladı.

Katıldığı bir etkinlikte mikrofonu eline alan yandaş oyuncu, İstanbul’u çile şehrine çeviren İmamoğlu'nu akılalmaz ifadelerle savundu.

İlyas Salman'ın İmamoğlu için sarf ettiği ve 'onur' naraları attığı o skandal açıklamalar tam olarak şöyle:

"Geçenlerde Bağdat Caddesi'nde yürüyorum, karşıdan bir tanesi bağırdı. 'Anacığım' dedi, 'Bizim İlyas yaşlanmış' dedi. Döndüm dedim ki; 'Anacığım' dedim, 'Sizin İlyas yaşadı da yaşlandı. Acıyacak... Acıyacaksan eğer, yaşamadan yaşlananlara acı.'

Sevgili Ekrem İmamoğlu, 55 yaşına geldin. Sen 8 milyar yaşındasın. Çünkü dünyadaki bütün dertleri kendine dert edinmişsin. Bana da soruyorlar, diyorlar ki; 'Sanatçı ne düşünür? Sanat nedir senin için?' Ben, bazı yandaş sanatçıların milyonlar kazanarak araba koleksiyonları, villa koleksiyonları yaptıklarını biliyorum. Beni de yandaş yapmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama... Ben satsaydım onurumu, milyar dolarım olurdu ama onurum olmazdı. Çünkü onurun fiyatı yoktur. Fiyatı olan bu sanatçıları lanetliyorum. Onların da burada olmalarını bekliyordum."

Milyonluk villaları görmedi

Milletin parasıyla villa üstüne villa diktikleri ve rüşvet ağlarıyla örülü belediyecilikleri ortadayken, kendi aralarındaki çıkar kavgalarını "onur" ve "dünyanın derdi" diyerek ambalajlamaya kalkan bu zihniyet, bir kez daha samimiyetsizliğini gözler önüne serdi. İstanbul halkı metrolarda, otobüslerde çile doldururken, milyar dolarlık hesaplardan ve hayali dertlerden bahseden solak yandaşların bu tiyatrosu, kamuoyunda büyük tiksintiyle karşılandı.