Gerim sayım başladı! Sıfır Atık Forumu yarın başlıyor

İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu 2026, yarın Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, iklim eylemini uygulamaya dönüştürmek amacıyla Sıfır Atık Forumu 2026 ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın merkez etkinliği olan ve 5-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek forum, 183 ülkeden temsilcileri, 20'nin üzerinde devlet başkanını, 120'nin üzerinde bakanı, 200'den fazla belediye başkanını, uluslararası kuruluşları, iş dünyasını, akademiyi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek, dünyanın en kapsamlı sıfır atık ve sürdürülebilirlik buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak.

"Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla gerçekleştirilecek forum, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde uluslararası işbirliğini güçlendirecek önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Sıfır Atık Forumu 2026, sıfır atığı yalnızca çevresel bir sorumluluk alanı olarak değil, aynı zamanda sera gazı emisyonlarının azaltılmasında, kaynakların korunmasında ve sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılmasında etkili bir iklim eylemi aracı olarak ele alacak.

İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmeler ve ortaklıklar, Antalya'da düzenlenecek COP31 sürecine somut katkılar sağlayacak, uygulama modellerinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, foruma 7 binden fazla misafirin beklendiğini belirtti.

Ağırbaş, "Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali'yle 1 milyondan fazla insanımızı, 183 ülkeden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünya için aralıksız olarak çalışmalarımız vatandaşlarımızla kol kola, omuz omuza devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de enerji verimliliğini yüzde 10-15 artırabilirsek, Türkiye ekonomisine 10-15 milyar dolarlık katkı olur. Biz, bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda gıda israfı, enerji verimliliği, farklı farklı alanlarda çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.