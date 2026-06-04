  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin'den ABD'nin ek vergi hamlesine sert tepki! 60 ekonomiyi hedef alan tarifeye karşı çıktılar! Savunma ve havacılıkta yüksekten uçtuk Gayrimüslim müdürü susturan cevap! Öğrencilere ‘İslam’a neden geçtiniz?’ diye sordu! Dünyanın gözü Türkiye’de olacak! Ankara'da "kırmızı alan" uygulamasına geçiliyor Gurbetçilere milli maç şoku! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi Resmî Törenle Karşıladı Astsubayını döven generale soruşturma! MSB harekete geçti Trump'tan Netanyahu'ya Sert Çıkış: "Sen Bir Delisin" Bakan Şimşek ‘İslami finans varlıklarında fırsatlar var’ diyerek duyurdu Türkiye 9. Sırada hedef ilk 5 HÜDA PAR’dan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini hızlandıracak adım! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu!
Gündem Antalya Büyükşehir soruşturmasında yeni gelişme! 2 kişi cezaevine gönderildi
Gündem

Antalya Büyükşehir soruşturmasında yeni gelişme! 2 kişi cezaevine gönderildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya Büyükşehir soruşturmasında yeni gelişme! 2 kişi cezaevine gönderildi

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni karar çıktı.  Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ait paraların, berberi Ö.S. tarafından saklandığı, ayrıca Mustafa Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Sorumlusu B.Ü, kız arkadaşı olan belediye çalışanı Z.B.Ş ve gazeteci C.D'de bulunduğuna yönelik ihbar üzerine 4 zanlı gözaltına alındı.

 

C.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü. ve Ö.S tutuklandı. Z.B.Ş. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

 

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında "rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Antalya Büyükşehir davasında ara karar verildi! Böcek'lerin tutukluğuna devam
Antalya Büyükşehir davasında ara karar verildi! Böcek'lerin tutukluğuna devam

Gündem

Antalya Büyükşehir davasında ara karar verildi! Böcek'lerin tutukluğuna devam

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23