NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da koordinasyonu ve güvenliği sağlamak amacıyla üst düzey önlemler devreye alındı

Bu önlemler kapsamında, zirvede görevli olanlar ile kritik hizmet alanlarındakiler dışındaki kamu personeli, 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerini kapsayan bu izin döneminde; sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, itfaiye ve afet yönetimi gibi zorunlu sektörlerde çalışan personel ise görevine kesintisiz devam edecek.

Ayrıca zirve haftası boyunca şehir genelinde düzenlenmesi planlanan sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser ve kutlama gibi tüm kamuya açık etkinlikler durduruldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ATO Congresium ve devlet konuklarının konaklayacağı otellerin çevresinde trafiği aksatacak veya kalabalık oluşturacak hiçbir kapalı ya da açık alan organizasyonuna izin verilmeyecek. Belirlenen hassas bölgelerin dışında kalan düğünler bu yasaktan muaf tutulurken, hassas bölgeler içindeki düğün ve benzeri etkinlikler ise ilçe kaymakamlıklarının iznine tabi olacak.