AB'den Ermenistan'a yardım eli! Rusya'nın kısıtlamalarına karşı Batı ittifakı devrede!

Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan Delegasyonu Başkanı Vassilis Maragos, Ermeni ekonomisinin yeni ihracat pazarları bulmasına yardımcı olup Ermeni üretici ve ihracatçılarını desteklemenin yollarını belirlemek için çaba göstereceklerini belirtti.

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Maragos, Ermenistan'da ihracatçılarla düzenlenen bir toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Maragos, "Bugün, Ermenistan'ın mükemmel çiçeklerinin Avrupa pazarına, özellikle Letonya'ya ihracatına nasıl yardımcı olacağımız konusunda bir öneri sunacağız. Ayrıca, Hollanda'ya ihracat konusunda da görüşmeler sürüyor." dedi.

Vassilis Maragos, Ermenistan'daki AB Delegasyonu ve AB üye devletlerinin, AB yardımını artırarak, Ermeni ekonomisinin yeni ihracat pazarları bulmasına yardımcı olup Ermeni üretici ve ihracatçılarını destekleme konusunda çaba göstereceğini ifade etti.

Bu durumun, Ermenistan ekonomisine yönelik çeşitliliği destekleme çabalarının bir devamı olduğunu vurgulayan Maragos, bu konularda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen düzeyinde görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Haberde, Rusya'nın son haftalarda bitki sağlığı ihlallerini gerekçe göstererek, çiçeklerden bazı meyve ve sebzelere, maden suyuna, balığa ve alkollü içeceklere kadar Ermenistan mallarının ithalatına giderek artan kısıtlamalar getirdiği aktarıldı.