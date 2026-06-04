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Gündem Akit yazdı, sözde sanatçının konseri iptal oldu
Gündem

Akit yazdı, sözde sanatçının konseri iptal oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akit yazdı, sözde sanatçının konseri iptal oldu

Kur’an-ı Kerim’in surelerini rezil bir şekilde şarkı haline getiren İran asıllı ABD vatandaşı Mohsen Namjoo isimli sözde sanatçının Ankara'da vereceği konser, Akit'in haberinin ardından Çankaya Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in surelerini rezil bir şekilde şarkı haline getiren İran asıllı ABD vatandaşı Mohsen Namjoo isimli sözde sanatçının, 13 Haziran’da başkent Ankara’da konser verecekti.

Peygamber sancağının dalgalandığı, manevi değerlerin baş üstünde tutulduğu Türkiye’nin başkentinde sahne alacak olması bardağı taşıran son damla olmuş ve vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Akit'in "Kur’an-ı Kerim’i şarkı yapan rezil Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Konseri derhal iptal edin" haberi sonrası güzel haber geldi.

 

Çankaya Kaymakamlığı yaptığı açıklamayla sözde konserin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

İran asıllı Mohsen Namjoo'nun 13 Haziran 2026 tarihinde planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Gündem

Kur’an-ı Kerim’i şarkı yapan rezil Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Konseri derhal iptal edin

 

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Neriman

İlla birileri uyarmadan tepki göstermeden bu konserlere dikkat edilmiyor .
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