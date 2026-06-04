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Gündem Can Ataklı'dan muhalefete zehir zemberek sözler! "Erdoğan yüzde 100 haklı kardeşim!"
Gündem

Can Ataklı'dan muhalefete zehir zemberek sözler! "Erdoğan yüzde 100 haklı kardeşim!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Can Ataklı, YouTube kanalında yayınladığı videoda CHP içinde yaşanan iç hesaplaşmaları ve muhalif medyadaki operasyonları hedef alarak adeta bombaladı.

Partililerin ve yandaş medyanın birbirini kirli çamaşırlarla ifşa ettiğini belirten Ataklı, bu kaos ortamı karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefete yönelik eleştirilerinde sonuna kadar haklı çıktığını itiraf etti.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisini parlatmak uğruna Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve partiyi batıran foncu medyaya "Lan biraz akıl, mantık!" diyerek sert tepki gösterdi.

CHP içerisindeki kliklerin koltuk kapma yarışı uğruna birbirlerini devlet kademelerine ve kamuoyuna ihbar etme yarışına girdiğini söyleyen Can Ataklı, yaşanan rezaleti şu sözlerle özetledi: "Bakıyorum, abi herkes birbirini ihbar etmeye başladı. Erdoğan yüzde 100 haklı o zaman kardeşim. Diyor ki, 'biz bir şey yapmıyoruz ki' diyor." Ataklı, muhalefetin iktidara gerek kalmadan kendi kendini bitirdiğini açıkça ortaya koydu.

İmamoğlu'nu Tutacağız Diye Hırsızlığı İfşa Ettiler

Muhalif kanalların ve fondaş medyanın Ekrem İmamoğlu’na yaranmak ve koltuğu devralan Özgür Özel-İmamoğlu ikilisini meşrulaştırmak için her türlü ahlaksızlığa göz yumduğunu belirten Ataklı, çarpıcı bir yolsuzluk itirafında bulundu: "Muhalefet denilen kanal sırf İmamoğlu'nu tutacağım diye, Kılıçdaroğlu'na hain diyeceğim diye danışmanının hırsız olduğunu ilan ediyor. 'Aaa' diyor, 'bilmem ne' diyor, 'onu yapmış, Cumhuriyet'i soymuş' diyor."

Kılıçdaroğlu'nu Hain Yapma Yarışı Yolsuzlukları Patlattı

"Al Sana Bir Yolsuzluk Daha: Belediyeden Maaş Alıyor"

Koltuk kavgasının fondaşlar arasındaki rant paylaşımını da etrafa saçtığını dile getiren Can Ataklı, muhalif kalemlerin birbirini fonlanmakla suçladığını belirterek, "Öbürü çıkıyor, o diyor ki 'Kartal Belediyesi'nden maaş alıyor.' Al sana abi bir yolsuzluk daha. Belediyeden maaş alıyormuş. Ve sen bunu ifşa ediyorsun" diyerek CHP'li belediyelerdeki arpalık düzenini ve kadrolaşma skandallarını kendi ağızlarıyla nasıl itiraf ettiklerini yüzlerine vurdu.

Ataklı, bu kirli operasyonların tek bir amaca hizmet ettiğini vurgulayarak muhalif camiaya şöyle seslendi: "Niye? Kılıçdaroğlu hain, Özgür Özel'le İmamoğlu'nu biz başa geçireceğiz. Bunun için yapıyorsun. Lan biraz akıl, mantık diyorum ben de ya."

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Yorumlar

Yusuf büyük

Can abi senin kabloları Bi elden geçirsek sende bizim tarafa gerçeksin akim doğru gelince doğru konusuyorsun

Adem

Eee artik bu hali bu kadar pisligi altinda saklayamiyor....sonun baslangici insaAllah....Allah cc kendine inanmayan,yamuk,zalim ve yalanci insanlari iflaf etmez...heykel taparlar ve seküler laikler bu dünyada ve ahirette rezil ve zelil olmaya mahkumdur....muhalafet demek iktidara düsman olmak degil,alternatif üretmektir...tabii eger niyet vatana ve millete hizmet etmekse.....
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