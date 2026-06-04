  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yabancı şirketler at koşturuyor Ülkeyi talan ettiler CHP'de Özgür Özel dönemine ağır darbe! Kılıçdaroğlu yönetimi tüm ihraç kararlarını çöpe attı! İBB talan etmişti! Yerebatan Sarnıcı'na istinaf engeli Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: TÜRKSAT 7A için kollarımızı sıvadık CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı! Kılıçdaroğlu’ndan o soruya “umarım” cevabı geldi CHP’li Cemal Canpolat’ın ses kaydı canlı yayında dinletildi! Localar delege pazarı gibi Avrupa'da Türk Belediye Başkanı’na kayyım atandı Başkan Erdoğan Sırrı Sakık'ı kabul etti 286 yıla kadar hapis istenmişti! Mehmet Akif Ersoy iddianamesinde sıcak gelişme Hamaney’den ABD mesajı! Düşman yenilgiye uğradı
Gündem Kerkük’te Türkmen vali dönemi masaya yatırıldı! “Ne parçalandık ne de asimile olduk”
Gündem

Kerkük’te Türkmen vali dönemi masaya yatırıldı! “Ne parçalandık ne de asimile olduk”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kerkük’te Türkmen vali dönemi masaya yatırıldı! "Ne parçalandık ne de asimile olduk"

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde (ORSAM) düzenlenen panelde, Kerkük’te Türkmen vali dönemi ve Irak’ta Türkmen temsiliyeti ele alındı. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmenlerin yıllardır süren baskılara rağmen ayakta kaldığını belirterek Irak’ın birliği için mücadele ettiklerini söyledi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin (ORSAM) Ankara’daki genel merkezinde düzenlenen “Kerkük’te Türkmen Vali Dönemi ve Irak’ta Türkmen Temsiliyeti” paneli, Kerkük’teki yeni siyasi sürecin Türkmenler açısından taşıdığı anlamı gündeme taşıdı. ORSAM genel merkezinde düzenlenen ve moderatörlüğünü ORSAM Başkanı Kadir Temiz'in yaptığı panele, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa konuşmacı olarak katıldı.

 

“100 yıldır asimile politikasına maruz kalınıyor”

Ağa, Kerkük'te Türkmen bir valinin seçilmesine ilişkin, Türkmenler olarak 100 yıldır asimile politikasına maruz kaldıklarını belirterek "Ayakta kaldık, mücadele ettik. Türkmenler olarak Irak'ın parçalanmasında veya herhangi bir parçalanma projeleri içinde yer almadık. Aksine Irak'ın çimentosu olduk. Türkmeneli'nde, Kürtler ve Araplar arasında iki tarafı adeta bağlayarak kardeşliği ve Irak birliğini biz sağladık." dedi.

 

Türkmenler olarak her zaman Irak'ın birliğini düşündüklerini aktaran Ağa, "Bağdat'taki temaslarımızda da Kerkük'te Türkmenlerin asli unsur olduğunu vurguladık. Türkmenler hiçbir zaman ülkeyi bölme amacı güden bir siyaset izlemedi aksine Sünni, Şii, Kürt veya Arap herkese kucak açtık. Türkiye'nin de desteğiyle birlik ve beraberliği ön planda tuttuğumuzu ifade ettik. Biz Türkmenler olarak hiçbir zaman Irak kimliğini taşımaktan utanmadık ve gururla taşıdık." ifadelerini kullandı.

 

Mehmet Seman Ağa, Irak'ta birçok şeyin değiştiğine işaret ederek Irak'ta silahın devletin elinde bulunması ve herkese eşit gözle bakılması gerektiğini dile getirdi.

 

"Başkent Bağdat'la Ankara arasında bir köprü olduk." diyen Ağa, Türkiye ile yaptıkları görüşmeler sonrası su konusunda Türkiye'nin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Kerkük'te daha önce Arap ve Kürtlerin valilik yaptığını hatırlatan Ağa, "Türkmenlerin olmadığı hiçbir denklem Kerkük'te başarılı olamaz çünkü biz Kerkük'ün esas sahibiyiz." diye konuştu.

 

Ağa, Türkiye'nin her zaman Irak'ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptığını ve Irak'ta Türkmenlerin mağdur olmaması için yardım ettiğini belirterek, Kerkük'te barış ve kardeşliği sağlamak istediklerini ifade etti.

Mehmet Seman Ağa, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim temel hedefimiz Kerkük'te barışı, huzuru ve kardeşliği kalıcı hale getirmektir. Aynı zamanda Kerkük'te dönüşümlü valilik modelinin kurumsal bir sistem olarak yerleşmesini amaçlıyoruz. Çünkü Kerkük'ün barışı Irak'ın istikrarı, Irak'ın istikrarı ise Orta Doğu'nun barış ve istikrarıdır."

 

Ağa, kendinden önceki valilerin çeşitli hizmetlerinin olduğunun ancak Kerkük'te gerçek anlamda hizmet yapılmadığını, farklı sektörlerde hizmetlerin eksik kaldığını dile getirdi.

Kerkük'e uluslararası alanda sahip çıkılması için çalıştıklarını aktaran Ağa, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

 

Bağdat ile iyi ilişkilerinin olduğunu söyleyen Ağa, "Kalkınma Yolu Projesi, Irak için hayatidir." diyerek, düşündükleri başka planlamaların hayata geçmesi halinde Kalkınma Yolu Projesi'ne katkı vereceklerini aktardı.

Mehmet Seman Ağa, "Görüştüğümüz Iraklı yetkililer bizlere, 'Türkmenlere değil Türkmen Cephesine bakanlık verilecek' dedi." ifadesini kullandı.

Panelin sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

Kerkük Havalimanı'nda gece uçuşlarına başlandı
Kerkük Havalimanı'nda gece uçuşlarına başlandı

Dünya

Kerkük Havalimanı'nda gece uçuşlarına başlandı

Bahçeli, Kerkük’ün ilk Türkmen Valisi Seman Ağa’yı kabul etti!
Bahçeli, Kerkük’ün ilk Türkmen Valisi Seman Ağa’yı kabul etti!

Gündem

Bahçeli, Kerkük’ün ilk Türkmen Valisi Seman Ağa’yı kabul etti!

Kerkük ile ilgili flaş karar! AK Parti’den açıklama geldi
Kerkük ile ilgili flaş karar! AK Parti’den açıklama geldi

Gündem

Kerkük ile ilgili flaş karar! AK Parti’den açıklama geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23