Emeklilere Bu Hizmet Ücretsiz!

Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık sorunları yaşayan emeklilere yönelik kaplıca tedavisi desteğini 2026 yılında da sürdürüyor. Uygulama kapsamında, gerekli şartların sağlanması halinde kaplıca tedavi ücretlerinin yanı sıra yol, gündelik ve refakatçi giderleri de karşılanabiliyor. Bu destekten yararlanmak için sağlık kurulu raporu ve ilgili sevk işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

İşte SGK destekli ücretsiz kaplıca hizmetinden yararlanmanın tüm detayları, kapsamı ve başvuru şartları:

SGK Kapsamında Ücretsiz Olan Kaplıca Tedavileri

Emekliler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ve SGK ile anlaşmalı olan kaplıca tedavi merkezlerinde şu rahatsızlıklar için ücretsiz termal tedavi görebilmektedir:

Romatizmal Rahatsızlıklar: Eklem ağrıları, kireçlenme ve kronik romatizma süreçleri.

Solunum Yolu Hastalıkları: Astım, kronik bronşit ve nefes darlığı problemleri.

Cilt Problemleri: Sedef, egzama ve akne gibi termal suyun şifalı geldiği deri hastalıkları.

Mide ve Bağırsak Sorunları: Kronik sindirim sistemi rahatsızlıkları.

Böbrek ve İdrar Yolu Rahatsızlıkları: Taş oluşumunu önleyici ve idrar yollarını rahatlatıcı tedaviler.

SGK Hangi Giderleri Karşılıyor? (Kapsam Detayları)

SGK'nın sunduğu bu destek sadece sudan faydalanmayı değil, tedavi sürecindeki temel lojistik ihtiyaçları da kapsıyor:

Tıbbi Seans Ücretleri: Kaplıca merkezinde alınan tıbbi tedavi seanslarının ücretini SGK doğrudan karşılar.

Yol ve Gündelik Masrafları: İkamet edilen yere en yakın uygun kaplıca tesisine gidiş-dönüş yol masrafları ile günlük zaruri harcamalar için belirlenen gündelik desteği ödenir.

Refakatçi Desteği: Eğer hastanın durumundan dolayı tıbbi bir zorunluluk varsa, hastaya eşlik edecek refakatçinin de yol ve gündelik giderleri SGK tarafından karşılanır.

Önemli Not: SGK desteği yalnızca tıbbi tedavi ve zorunlu giderleri kapsar. Otellerdeki lüks konaklama tercihleri, ekstra yemekler veya kişisel sosyal harcamalar kapsam dışıdır ve hasta tarafından ödenir.

Ücretsiz Kaplıca Hizmetinden Yararlanma Şartları

Emeklilerin bu haktan ücretsiz ve sorunsuz bir şekilde faydalanabilmesi için belirli bir bürokratik süreci takip etmesi gerekmektedir:

1. Sağlık Kurulu Raporu Alınması

Rastgele bir kaplıcaya giderek bu haktan yararlanılamaz. Öncelikle tam teşekküllü bir hastaneden Sağlık Kurulu Raporu alınmalıdır. Bu raporda şu uzman hekimlerin imzası bulunmalıdır:

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı veya

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanı.

2. Kritik 5 İş Günü Kuralı

Sağlık kurulu raporu alındıktan sonra zaman kaybetmemek hayati önem taşır:

Raporun düzenlendiği gün de dahil olmak üzere en geç 5 iş günü içinde kaplıca tesisine resmi müracaatın yapılması zorunludur.

Süre Aşılırsa Ne Olur? Eğer 5 iş günlük süre kaçırılırsa, rapor geçerliliğini yitirir. Bu durumda hakkın yanmaması için sonraki 6 ay içinde yeniden hastaneye başvurularak yeni bir sevk belgesi alınması gerekir.