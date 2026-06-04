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Yerel Üniversite yurdunda feci ölüm! 22 yaşındaki öğrenci 6’ncı kattan düştü
Yerel

Üniversite yurdunda feci ölüm! 22 yaşındaki öğrenci 6’ncı kattan düştü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Üniversite yurdunda feci ölüm! 22 yaşındaki öğrenci 6’ncı kattan düştü

Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu’nda kalan 22 yaşındaki Z.K., altıncı kattan düşerek hayatını kaybetti.

Burdur’da üniversite yerleşkesindeki kız yurdunda yaşanan olay büyük bir üzüntüye yol açtı.

 

Nasıl ve neden düştüğü bilinmiyor

Olay, Burdur'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Z.K, henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun 6'ncı katından zemine düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Z.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaçar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, Kaçar'ın düşmesine ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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