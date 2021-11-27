  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Tuzla yangın son durum | Tuzla nerede yangın çıktı
Yaşam

Tuzla yangın son durum | Tuzla nerede yangın çıktı

Tuzla Tersanesi'nde bir gemide yangın çıktı. Peki, Tuzla yangın söndürüldü mü? Tuzla yangın niye çıktı? Tuzla yangın ölen yaralanan var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-27 11:57:00 -
Tuzla yangın son durum | Tuzla nerede yangın çıktı

Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmında yangın çıktı. Peki, yangın kontrol altına alındı mı?

Tuzla yangın son durum | Tuzla nerede yangın çıktı

Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmı ve kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, tersanedeki bir geminin motor bölümü ile kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ölüm grubuna düştü! Rakipler belli oldu
Spor

Türkiye ölüm grubuna düştü! Rakipler belli oldu

A Milli Takımımız Katar 2022 Dünya Kupası Play-Off Turunda Portekiz ile eşleşti. Türkiye, Portekiz'i geçmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya ..
Türkiye rakibi belli oldu | Türkiye'nin rakibi kim?
Spor

Türkiye rakibi belli oldu | Türkiye'nin rakibi kim?

2022 Dünya Kupası Play-Offlarında mücadele edecek olan Türkiye'nin rakibi belli oldu. Peki, Türkiye'nin rakibi kim?

Açıklandı! O ülkede darbe girişimi
Dünya

Açıklandı! O ülkede darbe girişimi

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, bir grubun, 28 Kasım'da yapılacak milletvekili seçimlerinin ardından iktidarı ele geçirme planın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay