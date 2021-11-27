Tuzla yangın son durum | Tuzla nerede yangın çıktı
Tuzla Tersanesi'nde bir gemide yangın çıktı. Peki, Tuzla yangın söndürüldü mü? Tuzla yangın niye çıktı? Tuzla yangın ölen yaralanan var mı?
Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmında yangın çıktı. Peki, yangın kontrol altına alındı mı?
Tuzla yangın son durum | Tuzla nerede yangın çıktı
Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmı ve kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, tersanedeki bir geminin motor bölümü ile kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.