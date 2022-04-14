Tuzla temizleyebileceğiniz şaşırtıcı şeyler! Ev temizliğinde tuz ile temizliğin pratik yolları

Kaya tuzu olarak adlandırılan iri tuz ve yemeklerde kullanılan ince tuz temizlik ürünü olarak da değerlendirilebilir. Çamaşır, bulaşık, banyo, mutfak gibi neredeyse evdeki her şeyin temizliği için sade tuz veya tuz karışımları kullanılabilmektedir. Sabitleyici ve koruyucu özelliğe sahip olan tuz, çamaşır deterjanı ile birlikte kullanıldığında hem lekelerin daha kolay temizlenmesine hem de kıyafetlerin renklerini kaybetmeden yıkanmasına yardımcı olur. Asitik etkisinden dolayı mutfak ve banyodaki kir ve kireçlerin giderilmesinde de etkili olan kaya tuzu ile ovarak inatçı tortu ve lekeleri temizlemek mümkündür.

Tuzla temizleyebileceğiniz garip şeyler

Tıkanmış lavaboları açabilirsiniz

Sabun köpüğü, saç ve kozmetik ve losyon kalıntıları lavaboyu tıkayabilir.

Temizlemek için bir bardak tuz, yarım bardak sirke ve bir bardak karbonattan oluşan bir solüsyonu karıştırın ve gidere dökün. 15 dakika bekletin, Ardından lavaboya bir su ısıtıcısı kaynar su dökerek boruyu yıkayın. Lavabo hala yavaş çalışıyorsa, tekrar yapın.

Kahve kupalarındaki inatçı lekeleri çıkarın

En sevdiğin kahve kupasının içindeki o kirli yüzüğü biliyor musun? İçtiğin onca java ve çaydan geriye kalan mı? Tuzla patlatın. Tuz ve biraz sıvı kastil sabunu (veya bulaşık sabunu) ile bir macun yapın. Yumuşak bir bezi karışıma batırın ve kahverengi halkayı parlatın. Bu keskin kenarlı küçük tuz kristalleri lekeyi temizleyecektir.

Tuz çamaşırlarınızdaki inatçı lekelere de çözüm olur

Bir litre sıcak suda eritilmiş dört yemek kaşığı tuz karışımıyla kumaşı süngerle ovarak, gömleklerin koltuk altlarındaki o iğrenç, sarı ter lekelerinden kurtulun. Sarı gidene kadar temizlemeye devam edin. Kan lekeleri için, yıkamadan önce giysiyi bir litre su ve iki yemek kaşığı tuz karışımında bir gece bekletin.

Tuz bakırlarınızı yeni gibi yapar

Eşit miktarda tuz, un ve sirke içeren bir macunu karıştırarak ve yumuşak bir bezle öğenin her yerine sürterek kararmış pişirme kaplarını cilalayın. Kararma çıkana kadar ovalayın, ardından kabı ılık, sabunlu suyla durulayın ve parlayana kadar parlatın.

Tuz sehpalarınızdaki lekeleri de çıkarır

Matkabı bilirsiniz, biri sehpanıza bir bardak koyar ve ahşap yüzeyde çirkin beyaz bir halka yapar.

Halkadan kurtulmak için bir çay kaşığı tuzu birkaç damla su ile karıştırın ve macunu işaretin üzerine sürün. Halka kaybolana kadar macunu nazikçe ovalamak için süper yumuşak bir bez kullanın. Tuz, lekedeki suyu emerek çalışır. Üzerine mobilya cilası sürerek parlaklığı geri kazanın.

Fırına dökülen yemeklerde ideal

Fırında süzme peynir, makarna ve peynir tekrar kabardı. Bu peynir ve sos bloğu hala lav gibi sıcakken, üzerine tuz serpin. Tuz dökülenlerin sertleşmesini önleyecektir, böylece fırın soğuduğunda dökülenleri bir bezle silebilirsiniz, fırçalama gerekmez. Bu, set üstü ocak dökülmeleri için de işe yarar.

Kesme tahtanız için ideal temizleyici tuz

Tuz ve limon suyu karışımı ile kokuyu giderin. İşte nasıl: Tahtaya tuz serpin, ardından tahtayı yarım limonla ovalayın, suyu salmak için sıkarken sıkarak. Beş dakika oturmasına izin verin. Tuzu ve kirli sıvıyı kazıyın, ardından tahtayı durulayın ve kurulayın. Kesme tahtanız daha taze ve gözle görülür şekilde daha parlak olacaktır.

Döküm tava ve tencereleri tuzla temizleyebilirsiniz

Durmak! O tavayı su ve sabunla temizlemeyin! Onu paslandırabilirsin ve paslı bir tava harap bir tavadır.

Bunun yerine tuzla temizleyin. İşte nasıl:

Pişirmeyi bitirdiğinizde, ancak tava hala sıcakken, 1/4 fincan tuz dökün ve bir tel fırça ile ovalayın. Tavayı silerek temizleyin, kurulayın. saklamadan önce üzerine hafif bir kat bitkisel yağ sürün. Tavanızın ömrü çok daha uzun olacaktır.

Vazolarınızı diplerindeki kirleri kolayca çıkarır

Çiçekleri orada çok uzun süre bırakırsanız, çoğunlukla şişe fırçası olmadan ulaşamayacağınız için temizlemesi zor bir balçık tabakası elde edersiniz.

Bunun yerine vazoyu ılık suyla doldurun, 1/3 su bardağı tuz ekleyin. 10 dakika bekletin. Sonra elinizi vazonun üstüne koyun ve pisliği salmak için sallayın. Durulayın.

Bahçe aletleriniz tuzla pırıl pırıl olacak

Yarı tuz ve yarı sirke içeren bir solüsyonda mala ve makası gece boyunca ıslatarak pası püskürtün. Çelikteki pası çiğneyecektir. Sabah dökün ve pası çelik yün bir bezle silin. İki bardak su ve iki yemek kaşığı karbonattan ikinci bir karışım yapın ve asidi nötralize etmek için aletlerinizi beş dakika bu karışıma batırın. Silerek kurulama.

Yağlı tava sorununu tuzla çözebilirsiniz

Kızarmış yiyecekler harikadır, ancak tavadaki yağı temizlemek öyle değildir. Yaklaşık 1/16 inçlik tuz tabakasıyla yağlı bir tava serperek daha az perişan hale getirin. Beş dakika bekletin ve silin.

Tuz, yağın çoğunu emer ve tavayı sabun ve suyla temizlemeyi çok daha kolay hale getirir.

Kırılan yumurtayı kolayca temizlemenizi sağlar

Yere pişmemiş bir yumurta bırakın ve sonunda temizlemesi zor, sümüksü bir pislik elde edersiniz. Kırılan yumurtayı tuzla kaplayarak temizliği kolaylaştırın. Nemi emer, dökülenleri birlikte çeker, böylece sünger veya kağıt havluyla silebilirsiniz.

Ütülerinizin altını tuzla temizleyebilirsiniz

Ütü yaparken dikkatli oluyorsunuz ama yine de plastik bir düğme veya giysi üzerindeki leke yüzünden metal plakanın üzerinde yapışkan bir maddeyle karşılaşıyorsunuz. Tuz günü kurtaracak. Ütü masanızın üzerine bir parça kağıt koyun ve üzerine tuz serpin. Sıcak ütüyü tuzun üzerinde ileri geri çalıştırın, metal plakasını temiz ütüleyeceksiniz.

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