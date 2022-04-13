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Yaşam Tuzla sular kaçta gelir 13 Nisan | İstanbul su kesintisi Kadıköy Eyupsultan Başakşehir su ne zaman gelecek?
Yaşam

Tuzla sular kaçta gelir 13 Nisan | İstanbul su kesintisi Kadıköy Eyupsultan Başakşehir su ne zaman gelecek?

İstanbul’da bugün arıza ve bakım kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde olanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 12:06:00 -
Tuzla sular kaçta gelir 13 Nisan | İstanbul su kesintisi Kadıköy Eyupsultan Başakşehir su ne zaman gelecek?

13 Nisan Çarşamba günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde olanlar ise suların ne zaman geleceğini, iftara kadar kesintilerin bitip bitmeyeceğini araştırıyor.

Tuzla sular kaçta gelir 13 Nisan | İstanbul su kesintisi Kadıköy Eyupsultan Başakşehir su ne zaman gelecek?

İlçe        :              Ataşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Küçükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.04.2022 09:30

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Güzelce Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.04.2022 10:00

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              İkitelli Osb

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.04.2022 10:34

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Rüzgarlıbahçe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.04.2022 10:57

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler      :              Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.04.2022 08:29

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah

Arıza Sebebi      :               200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.04.2022 10:45

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler      :              Aydınlı Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.04.2022 09:29

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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