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Tüzel kişiye de avro ve dolar cinsi tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yatırımcılardan gelen talep üzerine, bireysel yatırımcılara sunulan avro ve doları cinsinden devlet tahvilleri için 25 ve 26 Aralık 2018 tarihlerinde tüzel kişi yatırımcılardan da talep toplanması kararı alındı

24 Aralık 2018 Pazartesi 19:09
Tüzel kişiye de avro ve dolar cinsi tahvil ihracı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yatırımcılardan gelen talep üzerine, bireysel yatırımcılara sunulan avro ve doları cinsinden devlet tahvilleri için 25 ve 26 Aralık 2018 tarihlerinde tüzel kişi yatırımcılardan da talep toplanmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırımcılardan gelen talep üzerine, 17-26 Aralık tarihleri arasında bireysel yatırımcılara sunulan avro ve doları cinsinden devlet tahvilleri için 25 ve 26 Aralık tarihlerinde tüzel kişi (5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve finansal kuruluşlar ile 6362 sayılı Kanun kapsamındaki kollektif yatırım kuruluşları hariç tüzel kişiler) yatırımcılardan da talep toplanması kararı alındı.

Bu kapsamda, söz konusu senetler yine 28 Aralık 2018 Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 19:09
  1. Avro ve ABD Doları cinsinden Devlet tahvilleri
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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