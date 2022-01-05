Tuzak içinde tuzak! Fazilet Partisi'ni kapattıran vesayetçiden 'ortak aday' çağrısı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Fazilet Partisi'nin kapatılmasına neden olan eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun 'ortak aday' çıkışı ele alındı.

Fazilet Partisi'nin kapatılmasına neden olan ve AK Parti'yi de kapatmaya çalışan ancak başarılı olamayan eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun verdiği bir röportajda seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhafazakar partilerin düşmanı olan Kanadoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da işin içine katarak "Ortak aday kamuoyu araştırmasıyla belirlenmeli" çağrısında bulundu. Konuyu ele alan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kanadoğlu'nun bu çıkışına sert tepki gösterdi.