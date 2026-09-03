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Dünya Tüyleri diken diken eden görüntüler! Çin'in doğusunu tayfun vurdu
Dünya

Tüyleri diken diken eden görüntüler! Çin'in doğusunu tayfun vurdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Çin’in doğusunda etkili olan Saudel Tayfunu’nun beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sel sularına kapılan onlarca araç sürüklenirken bölgede büyük hasar meydana geldi.

Çin’in güneydoğusunu Saudel Tayfunu vurdu. Şiddetli yağışlar nedeniyle Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentindeki bir okul kampüsünde 2 bin 500'den fazla öğretmen ve öğrenci kampüste mahsur kaldı. Yetkililer, mahsur kalanlara yiyecek ve içme suyu ulaştırmak için insansız hava araçları kullandı.

Tayfun, Güney Çin Denizi'nde yeniden güç kazandıktan sonra Fujian eyaletinin Zhangzhou kentinde üçüncü kez karaya çıktı. Fujian ve Zhejiang eyaletlerine şiddetli yağış getiren fırtınanın, Guangdong üzerinden batıya doğru ilerlemesi bekleniyor. Fujian ve Guangdong'daki şiddetli yağışların yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Fujian eyaletinin Fuding kentinde alçak kesimdeki sokaklar sel suları altında kalırken araçlar da sel sularına kapıldı. Onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

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