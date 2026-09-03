Okul heyecanıyla tanımadığınız insanlara güvencesiz ev kiralamayın: Senenin yarısında evsiz kalabilirsiniz

"Arkadaşlık Şartlarınız Değişebilir. Belgeniz Kapı Gibi Elinizde Dursun" Arkadaşıyla birlikte yaşama teklifi alan kişinin muhakkak kira sözleşmesi sürecinde yer almasını tavsiye eden ata, "Evi kiralayan ya da kalacak kişi olarak siz de adınızı sözleşmeye yazdırın. Ev sahibi muhakkak sizi de görsün ve tanısın. Yarın, bir gün hak iddia ettiğinizde ortada bir şahidiniz olsun" dedi. Bazı durumlarda daha önceden veya geçen sene ev kiralayan birinin yanına yerleşecek kişilere de önerilerde bulunan Gayrimenkul Ve Emlak Uzmanı Ulaş Ata, "Eğer arkadaşınız evi daha önce kiraladığını söylüyorsa o zaman o arkadaşınızla sözleşme imzalayın. Bunun teknik adı Alt Kiralama Sözleşmesi'dir. Burada arkadaşınız sizin de orada yaşadığınızı resmi olarak kabul etmiş olmaktadır. Bunu sakın ihmal etmeyin" dedi.