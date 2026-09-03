Okul heyecanıyla tanımadığınız insanlara güvencesiz ev kiralamayın: Senenin yarısında evsiz kalabilirsiniz
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sonrasında yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ev arayışına girdi.
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sonrasında yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ev arayışına girdi.
YKS yerleştirme sonuçları sonrasında barınma sıkıntısı yaşamak istemeyenlerin normal olarak aceleci davranabileceğini hatırlatan Gayrimenkul Ve Emlak Uzmanı Ulaş Ata, yaygın olan bir hataya dikkat çekti.
"Kira Sözleşmesine Adınızı Yazdırın Veya Alt Kiralama İşlemi Yaptırın" Özellikle üniversiteye kayıt esnasında veya kampüste tanışan öğrencilerin birlikte ev kiralama fikrine girdiğini belirten Ata, "Aynı fakültede ya da aynı üniversitede okuyacağını öğrenen gençler, kader birliği düşüncesiyle birlikte ev kiralamayı kararlaştırabiliyor. Burada genelde sözleşme ev sahibi ile bir öğrenci arasında yapılıyor. Diğer öğrenci veya öğrenciler sözleşmede yer almıyor. Bu durum da kira sözleşmesini yapan öğrenciye çok geniş bir yetki veriyor" dedi.
Okul başladıktan bir süre sonra kira sözleşmesini yapan öğrencinin, diğerlerini istememesi gibi durumların olduğunu dile getiren Gayrimenkul Ve Emlak Uzmanı Ulaş Ata, "Bir gün okuldan geliyorsunuz ve kapının kilidinin değiştirildiğini görüyorsunuz. Elinizde sizi koruyacak hiçbir resmi belge yok. Orada işgalci gibi gösteriliyorsunuz ve senenin ortasında evsiz kalıyorsunuz. Bu çok büyük bir kriz demek oluyor" şeklinde konuştu.
"Arkadaşlık Şartlarınız Değişebilir. Belgeniz Kapı Gibi Elinizde Dursun" Arkadaşıyla birlikte yaşama teklifi alan kişinin muhakkak kira sözleşmesi sürecinde yer almasını tavsiye eden ata, "Evi kiralayan ya da kalacak kişi olarak siz de adınızı sözleşmeye yazdırın. Ev sahibi muhakkak sizi de görsün ve tanısın. Yarın, bir gün hak iddia ettiğinizde ortada bir şahidiniz olsun" dedi. Bazı durumlarda daha önceden veya geçen sene ev kiralayan birinin yanına yerleşecek kişilere de önerilerde bulunan Gayrimenkul Ve Emlak Uzmanı Ulaş Ata, "Eğer arkadaşınız evi daha önce kiraladığını söylüyorsa o zaman o arkadaşınızla sözleşme imzalayın. Bunun teknik adı Alt Kiralama Sözleşmesi'dir. Burada arkadaşınız sizin de orada yaşadığınızı resmi olarak kabul etmiş olmaktadır. Bunu sakın ihmal etmeyin" dedi.
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