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Yaşam Üzerinden adeta bir servet çıktı! Bankamatik gibi dilenci
Yaşam

Üzerinden adeta bir servet çıktı! Bankamatik gibi dilenci

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Şanlıurfa’da zabıta ekiplerinin denetiminde yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinden tam 60 bin TL çıktı.

Şanlıurfa’da dilencilere yönelik denetimde şaşırtan bir olay yaşandı. Divan Yolu Caddesi’nde yakalanan İran uyruklu bir kişinin üzerinde yapılan aramada 60 bin TL bulundu.

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Divan Yolu Caddesinde gerçekleştirilen operasyonda İran uyruklu bir dilenci yakalandı.

 

Zabıta ekipleri tarafından Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binasına götürülen şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, dilencinin üzerinden 60 bin TL para çıktı. Ele geçirilen yüksek miktardaki para görevlileri şaşırttırken, şahsa dilencilik faaliyetinden dolayı 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

 

İşlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilen İran uyruklu şahsın sınır dışı edildi.

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