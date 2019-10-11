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TÜYAP kitap fuarı ziyaret saatleri 2019

TÜYAP kitap fuarı ziyaret saatleri 2019 araştırılıyor. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl 38'inci kez kapılarını yüz binlece kitapsevere açacak. Ülkemiz genelinde en fazla kitlesel okura ulaşan etkinliklerden birisi olan TÜYAP Kitap Fuarı, aynı zamanda Avrupa'nın da sayılı etkinliklerinden birisi olarak ilgi görüyor. Peki, 38. TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlayacak? TÜYAP kitap fuarı ziyaret saatleri nasıl? 2019 TÜYAP kitap fuarı İşte ayrıntılar...

11 Ekim 2019 Cuma 21:54
TÜYAP kitap fuarı ziyaret saatleri 2019

TÜYAP kitap fuarı ziyaret saatleri 2019 araştırılıyor. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl 38'inci kez kapılarını yüz binlece kitapsevere açacak. Ülkemiz genelinde en fazla kitlesel okura ulaşan etkinliklerden birisi olan TÜYAP Kitap Fuarı, aynı zamanda Avrupa'nın da sayılı etkinliklerinden birisi olarak ilgi görüyor. Peki, 38. TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlayacak? TÜYAP kitap fuarı ziyaret saatleri nasıl? 2019 TÜYAP kitap fuarı İşte ayrıntılar...TÜYAP kitap fuarı ziyaret saatleri

Hafta sonu : 10.00-20.00
Hafta içi : 10.00-19.00
(*10 Kasım : 10.00-19.00)

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 21:56
  1. İstanbul
  2. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
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