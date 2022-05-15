Tüy dökücü krem: Karbonat ve kahve karışımı ile istenmeyen tüylerden kurtulun!

Tüy dökücü krem nasıl kullanılır?

Tüy dökücü kremler deri üstündeki istenmeyen tüyleri almak için kullanılan kozmetik ürünlerdir. Tüy dökücü kremler genelde krem, jel, sprey, losyon ve pudra formundadır. Tüy dökücü kremin formunun nasıl olması gerektiği tamamen kullanan kişinin tercihe bağlıdır. Fakat her kozmetik üründe olduğu gibi tüy dökücü kremlerde de kişinin cilt tipi oldukça önemlidir. Mesela hassas bir cildiniz varsa ve kullandığınız ürün zaman zaman cildinizde reaksiyona sebep oluyorsa hassas ciltler için formülüze edilmiş tüy dökücü kremleri tercih etmeniz sizin için daha iyi bir seçenek olabilir. Tüy dökücü kremi seçerken ürünü kullanacağınız bölgeden tutun da tüylerinizin kalınlığına kadar birçok faktör etkilidir. Tüy dökücü kremin paketinde aksi iddia edilmediği müddetçe tüy dökücü kremi, yüzünüzde ve genital bölgenizde kullanmayınız.

Tüy dökücü kremleri kullanmadan önce cildin farklı bölgelerinde test edilmesi önerilir. Böylece küçük bir bölgede kullanacak olduğunuz tüy dökücü kremin formülasyonuna alerjiniz olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer krem kaşıntıya veya kızarıklığa sebep oluyorsa ürünü ılık suyla cildinizden arındırın ve kullanmayın. Şikayetiniz devam ettiği takdirde bir doktora başvurun.

Tüy dökücü krem nasıl yapılır?

İstenmeyen tüyler kişisel bakımına önem verenler için her zaman, son yıllarda ise ortak bir sorun olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Özellikle kadınlar tarafından birçok çare ile giderilmeye çalışılan bu istenmeyen tüyler, oldukça inatçı ve tekrar kendini göstermeye istekli tüy yapılarıdır. Denenen yöntemler istenmeyen tüylere çare olmadığı anda ise, hayatı kolaylaştırmaya dair her alanda karşımıza çıkan karbonat, bu konuda da yardımımıza koşuyor.

Tüy dökücü krem tarifi

Malzemeler

2 yemek kaşığı Türk kahvesi telvesi (pişirilen kahveden artmış olacak)

1 yemek kaşığı karbonat

Hazırlanışı

Kahve karbonat kürü hazırlamak bir yandan eğlenceli çünkü öncesinde kendinize bir fincan kahve hazırlamalı ve kahveden kalan telveyi mümkünse bir daha sulu şekilde bir kaba almalısınız. Ardından içerisine karbonat ekleyerek tamamen homojen oluncaya dek karıştırmanız yetiyor ve istenmeyen tüylere karşı güçlü bir yardımcınız oluyor. Aynı zamanda kürü uygulayacağınız bölgenin genişliğine göre bu malzemelerin miktarını aynı oranda arttırabilirsiniz.

Kahve karbonat karışımı nasıl uygulanır?

Kahve karbonat kürü kullanırken öncelikli olarak yapmanız gereken işlem, bir gün öncesinde ağda ya da lazer gibi işlemler ile tüyleri temizlemelisiniz. Sonraki gün ise kür işlemine başlamadan önce peeling yaparak cildinizi tamamen temizlemelisiniz. Sonrasında parmak uçlarınız ile bu tüylerin çıktığı noktalara kürü uygulayabilirsiniz. Cildin belirli bölgeleri için belirli bekleme süreleri vardır. Yüz gibi hassas cilt bölgelerinde 5 dakika bekletmek yeterli olacak ve eğer kol, bacak gibi bölgelerde uygulanıyorsa, bu işlem 10 dakikaya çıkarılabilir. Bekleme süresi ardından yapmanız gereken ellerinizi daha kullanmadan ılık su ile bölgeyi yıkamak ve karışımı temizlemek.