‘Tuvalet kapısının yanı’ bardağı taşıran son damlalardan biri oldu! Muharrem İnce'nin yeni planı açıklandı

Gazeteci Turgay Güler, bugünkü yazısında CHP'de yaşanan gelişmeleri ele aldı. CHP'den bazı isimleri arayarak İnce ve Kılıçdaroğlu gerilimine ilişkin bilgi aldığını söyleyen Güler, İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun iddialarına karşı uyguladığı tavrın yeni bir strateji olduğunu söyledi. İnce'nin partiden istifa etmesi durumunda hain olarak damgalanacağını bildiği için istifa etmediğini belirten Güler, Kılıçdaroğlu'nun da İnce'ye karşı bir strateji geliştirerek önümüzdeki günlerde İnce iddialarına ilişkin "Ben Muharrem İnce demedim ki, öyle anlaşıldıysa tabii ki özür dilerim’ demeye hazırlandığını ifade etti.. Güler, Kılıçdaroğlu'nun özür dilememesi durumunda ise önümüzdeki günlerde İnce'nin, bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının CHP'den istifa edeceğini söyledi.

İşte Güler'in o yazısı;

Yahu bu Muharrem İnce ne kadar sabırlı bir adam akıl alır gibi değil! Hem de ne sabır! Gerçi sabır mı, strateji mi, korku mu tam da kestirebilmiş değilim?

Hal böyle olunca da aradım CHP’li yurtsever dostlarımı sordum, ikna edici bir cevap da aldım doğrusu.

Sanırım İnce’nin tavrı sabrından değil, uyguladığı stratejiden kaynaklanıyor. Öyle ya, bunca olup bitene rağmen çoktan istifa etmesi gerekmez miydi?

Etmedi, sabretti.

Zira istifa etse ‘hain’ diye damgalanacaktı, gördü!

Malum Kemal Bey’in son marifeti Muharrem İnce’yi ‘Saray’dan para almakla suçlamak oldu. Daha önce de gizlice ‘Saray’a gitmekle suçlamıştı.

İlki iftiraydı. Şüphesiz ikincisi de.

Muharrem İnce’yi, kendi koltuğu adına ‘tehlike’ olarak gören Kemal Kılıçdaroğlu bugün bile kimin getirdiğini tam olarak bilmediğimiz bir iftirayı katıldığı televizyon programında pervasızca dillendirmişti.

Neymiş? ‘Muharrem İnce gizlice Saray’a gitmiş’miş.

Ortalık karıştı. Günün sonunda İnce bunun bir yalan olduğunu ispatladı. Ama partiyle ilişiğini kesmedi.

CHP kurultayında İnce’ye layık gördükleri yer tuvalet kapısının yanı oldu. ‘İstenmiyorsun artık, değerin bu’ deniyordu. Aşağılanıyordu.

O yine de istifa etmedi.

Kemal Bey son olarak katıldığı bir televizyon programında Muharrem İnce’yi ‘Saray’dan para almakla suçladı.

Açıkça yalan söylüyordu. Niçin bu kadar kesin ve keskin bir ifade kullanıyorum söyleyeyim? Yahu madem Muharrem İnce ‘Saray’dan para aldı, ne diye tutuyorsun hâlâ partide? Tut kulağından koy kapının önüne.

Öyle ya!

Ama yalan, yok öyle bir şey. Böylesine ağır bir iftirayı dillendirebilmek için elinde belge olması gerekir.

Yok öyle bir belge!

İnce’nin dediği gibi ‘Kemal Bey ne zaman sıkışsa ortaya bir yalan atıyor’. Bunu biz de söylüyoruz yıllardır lakin İnce söyleyince daha etkili oldu.

Bu arada yeri gelmişken ifade edeyim; Kemal Bey de çok sabırlı maşallah! İnce kendisine ‘yalancı’ diyor ama o hâlâ kulağından tutup kapının önüne koymuyor. Bu cesareti gösteremiyor. Onunki de strateji tabii. Kovup, kendisini mağdur ilan etmesini istemiyor.

Neyse biz gelelim asıl meseleye.

Anladığım kadarıyla Muharrem İnce’nin sabrı tükenmiş. Önümüzdeki günlerde Kemal Bey’e çok daha yüksek bir tondan ‘ispatla’ diye meydan okuyacakmış. Sanırım ağır da konuşacak. Haklı olarak bunu bir kampanyaya dönüştürecek. Edindiğim izlenim o.

Peki, bu durumda Kemal Bey ne yapacak? İki ihtimal var. Ya özür dileyecek ya da yeni bir yalanla manevra yapacak. CHP’li yurtsever dostlarım ‘Kemal Bey uygun bir dille özür dileyecek’ iddiasında.

‘Ben Muharrem İnce demedim ki, öyle anlaşıldıysa tabii ki özür dilerim’ demeye hazırlanıyormuş.

Yapar mı yapar!

Peki ya özür gelmezse?

İşte o zaman Muharrem İnce istifa edecek. Eli kulağında, öyle uzun bir vadede de değil. Dahası onunla birlikte istifa edecek milletvekillerinden ve belediye başkanlarından da söz ediliyor.

İzleyip göreceğiz.

‘Turgay Güler demişti’ dersiniz!