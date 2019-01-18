Tuva şal yeni koleksiyonuyla Lifestyle-Turkey 2019’da
Modanisa.com İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Life Style-Turkey Muhafazakar Giyim Fuarı’nda yerini aldı.18 Ocak 2019 Cuma 12:20
Modanisa.com, muhafazakar giyimin en önemli fuarlarından olan Life Style-Turkey Muhafazakar Giyim Fuarı’nda TUVA markasıyla yerini aldı.
İstanbul Kongre Merkezi’nde yarın sona erecek olan fuarda, özel kumaşlar, renkler ve desenler ile sınırlı sayıda üretilen TUVA şal koleksiyonu yer alıyor.
Özellikle terleme hissini yok eden; teri çok hızlı emerek buharlaşmasını sağlayan ve sadece TUVA’ya ait olan COOLMAX teknolojisi, her mevsimde rahatlıkla kullanabilecek doğal kumaşlı tasarımlarla, gün boyu rahatlık sunuyor.
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