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Spor Tutunamayan Pjanic geri mi dönüyor?
Spor

Tutunamayan Pjanic geri mi dönüyor?

Boşnak yıldız Miralem Pjanic'in Beşiktaş'ta aynı şartlarda oynamaya yönelik haber yolladığına dair iddialar sosyal medyada gündem olurken, Siyah-Beyazlı taraftarlar Pjanic'in dönüşü konusunda ikiye bölündü.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 17:03:00 -
Tutunamayan Pjanic geri mi dönüyor?

Boşnak yıldız Miralem Pjanic'in Beşiktaş'ta aynı şartlarda oynamaya yönelik haber yolladığına dair iddialar sosyal medyada gündem olurken, Siyah-Beyazlı taraftarlar Pjanic'in dönüşü konusunda ikiye bölündü.

Beşiktaş'tan geçen sezon hayal kırıklığı oluşturan bir performans sonrası ayrılan Miralem Pjanic’in Barcelona’daki geleceği de belirsizliğini koruyor. Boşnak yıldızın Siyah-Beyazlı ekipte aynı şartlarda oynamaya yönelik haber yolladığına dair iddialar sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, Pjanic konusunda ikiye bölünürken bir taraf tecrübeli ismin efektif oyuncu eksikliğini gidereceğini savundu.

Diğer taraftan Pjanic’in geçen sezonki performansını hatırlatan taraftarlar ise Ismael’in sisteminde Pjanic’e yer olmadığını ve farklı bir ismin gelmesi gerektiğini dile getirdi.

 

 

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