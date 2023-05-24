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Dünya Tutukluluk süresi 3 ay uzatıldı! Beyaz Saray’dan tepki
Dünya

Tutukluluk süresi 3 ay uzatıldı! Beyaz Saray’dan tepki

Yeniakit Publisher
2023-05-24 21:58:00 -
Tutukluluk süresi 3 ay uzatıldı! Beyaz Saray’dan tepki

Beyaz Saray, The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich'in tutukluluk süresini 3 ay uzatan Rusya’ya tepki gösterdi.

ABD, Rusya’ya The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich nedeniyle tepki gösterdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, Gershkovich’in tutukluluk süresinin 3 ay uzatılmasının sorumsuz ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rusya'da 30 Mart'ta ordunun sanayi kompleksi verilerini topladığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Yekaterinburg kentinde casusluk iddiasıyla gözaltına alınan Gershkovich’in, tutukluluk süresi 23 Mayıs’ta mahkeme kararıyla 30 Ağustos’a kadar uzatılmıştı.

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