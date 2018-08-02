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TÜSİAD: Yeni sistem hız kazandıracak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, AA Finans Masası’na konuk oldu. Bilecik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önemli özelliğinin hız olacağını düşündüğünü söyledi. Yeni sistemle, alınacak bütün kararların hızlı bir şekilde hayata ve uygulamaya geçeceğine işaret eden Bilecik, “Aradaki bazı katmanların ortadan kalkmasının bile bu hıza ve sadeleşmeye katkısı olur diye düşünüyoruz” diye konuştu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:23
TÜSİAD: Yeni sistem hız kazandıracak

Erol Bilecik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın iş dünyasıyla bir araya geldiği toplantıyı olumlu bulduklarını ifade ederek, Bakan Albayrak’ın söylemlerindeki olumlu havayı bir an önce pratiğe dökmesini beklediklerini dile getirdi.

İş dünyasındaki yöneticilerin önünde iki büyük sorun bulunduğunu, bunlardan birinin döviz, diğerinin ise faizlerin yüksek seyretmesi olduğunu anlatan Bilecik, en önemli sorunun enflasyon olduğuna dikkati çekti. Bilecik, “Hatta bu noktada Sayın Berat Albayrak’ın ilk demeçlerinden biri yüksek enflasyonla olan mücadele idi. Aynı dili konuştuğumuzun bu anlamda farkına vardım. Bu iyi bir şey” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:23
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Erol Bilecik

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