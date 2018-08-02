TÜSİAD: Yeni sistem hız kazandıracak

Erol Bilecik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın iş dünyasıyla bir araya geldiği toplantıyı olumlu bulduklarını ifade ederek, Bakan Albayrak’ın söylemlerindeki olumlu havayı bir an önce pratiğe dökmesini beklediklerini dile getirdi.

İş dünyasındaki yöneticilerin önünde iki büyük sorun bulunduğunu, bunlardan birinin döviz, diğerinin ise faizlerin yüksek seyretmesi olduğunu anlatan Bilecik, en önemli sorunun enflasyon olduğuna dikkati çekti. Bilecik, “Hatta bu noktada Sayın Berat Albayrak’ın ilk demeçlerinden biri yüksek enflasyonla olan mücadele idi. Aynı dili konuştuğumuzun bu anlamda farkına vardım. Bu iyi bir şey” dedi.