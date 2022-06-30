TÜSİAD, ekonomiyi tehdit ediyor

Türk Lirası ile kredi çekip dolara yatıran şirketlerin önünü kesen BDDK’nın hamlesini boşa düşürmek için üyelerine dövizlerini yurt dışına kaçırmaları tavsiyesi veren TÜSİAD’a tepkiler dinmek bilmiyor. TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç’ın kirli tavsiyelerini Akit okuyucuları için değerlendiren ekonomistler, hesaplarında milyonlarca lira değerinde dövizi bulunduğu halde, para baronlarının ülke ekonomisini tehdit ettiğini söyledi:

Kısıtlama yetmez, vergi gelmeli

Konuyla ilgili konuşan Ekonomist Yazar Yunus Ekşi, “Bunların rahatsız olduğu şey, aldıkları ucuz kredilerden bekledikleri kârlara, BDDK tarafından engel vurulmuş olması. Onlar şimdi açık şekilde hükümetle bir mücadele içerisine girdiler. Madem TÜSİD kanadından böyle bir açıklama yapıldı, hükümetin de bu açıklama eksininde tedbirler alarak, zorunlu üretim kalemlerinde ithalat yapan şirketleri istisna tutarak döviz alımlarına yüzde 40 vergi getirmesi gerekir” dedi. TÜSİAD’ın döviz kaçırması için üyelerine verdiği tüyoların, kurdaki yükselişin önünü kesmeye yönelik hamleler olduğunu söyleyen Ekşi şöyle devam etti: “TÜSİAD’ın hamlesi tabiri casizse bir ekonomik tehdittir. Bu nedenle üreticiler dışında doların üzerine yatarak para kazanmayı düşünen herkes bu tehdidin bedelini ödemelidir. Birileri bu durumu serbest piyasaya müdahale olarak yorumlasa da şu anda zaten piyasa bir avuç elitin elinde tekelleşmiş durumda. Bu müdahale serbest piyasaya değil serbest piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini sağlayacaktır.”

TÜSİAD dün neyse bugün de o

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yahya Özdemir ise, “TÜSİAD oldu olalı ülke menfaatlerinin karşısında yer aldı. Devletin, üretim-yatırım olsun, ülkeye değer katsın diye işverene TL üzerinden verdiği krediler maalesef bazı sanayiciler tarafından dolara çevriliyor ve dolaylı olarak ekonomiye katma değer sağlamıyor. Tabii bu durum toplumu üzmektedir. Diğer yandan bu işe alet olan TÜSİD’ın, BDDK’nın kuru frenlemeye yönelik hamlesini boşa çıkarmak için üyelerine ‘paranızı dışarıya götürün’ tavsiyesi vermesi akıl alır şey değil. Devlet ve millet sayesinde bugünkü müreffeh seviyesine ulaşın TÜSİAD’ın buradaki duruşu art niyetlidir. Bu duruş, paralar buradan gitsin de isterse Türkiye ekonomisi batsın, devlet çöksün niyeti taşımaktadır. Bir ekonomist olarak yapılanlara üzülüyorum fakat şaşırmadım. TÜSİAD geçmişte ne yaptıysa bugün de onu yapıyor. Devlete millete haksızlık yapıyor” ifadelerini kullandı.