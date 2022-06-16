TÜSİAD Başkanını yerin dibine batıran sözler! ‘Ancak’ dedikten sonra…

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkması birçok ülke tarafından destek görürken içimizdeki Batı yanlısı isimlerden akılalmaz çıkışlar geliyor.

Bu isimlerden birisi de TÜSİAD Başkanı Orhan Turan oldu.

Konuyla ilgili Akit Tv'de konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Orhan Tuna diyor ki, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’i veto etme hakkıdır. Devamında ancak diyor. En haklı olduğumuz konularda bile çıkarlarımızı korurken diyor. En haklı olduğumuz konularda küçük küçük hatalar olsa ne olur? Şöyle düşün. PKK askerimizi şehit etmiş. Şehidin annesi PKK’ya lanet okurken ağzından kötü bir kelime çıkmış. Gelip anneye, ‘Çok haklıydı bu, haklı olduğu halde ancak…’ mı diyeceksin? Ya bırakın ya. Önce PKK terörünü bitirsin. Ondan sonra dersin. Dolayısıyla TÜSİAD’ın bu açıklamasına baktığımızda, pısırık pısırık mı açıklama yapmamız lazım? Yıllardır PKK’yı bitirememişiz. Gelmişiz sonuna. Şimdi TÜSİAD kafa çıkarıyor" dedi.