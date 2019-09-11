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Tuşba’da okul kantinleri denetlendi

Van merkez Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ile çevresinde bulunan iş yerlerini denetledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:51
Tuşba’da okul kantinleri denetlendi

Van merkez Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ile çevresinde bulunan iş yerlerini denetledi.


2019-2020 Eğitim-öğretim yılı ders zilinin çalmasının ardından Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerini mercek altına aldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tek tek okulları dolaşarak denetimlerde bulundu. Denetimlerde ciddi bir sorunla karşılaşılmazken, özellikle okul kantinlerinin mevzuata uygun çalıştırılması için işletmecilere uyarılarda bulunuldu. Gıda maddelerinin son tüketim tarihine, hijyen kurallarına uyulup-uyulmadığına, çalıştırma ruhsatları bulunup-bulunmadığına bakıldığı denetimlerde, zabıta müdürlüğü ekipleri, genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunu da titizlikle inceledi. Zabıta ekipleri, yaptığı denetimlerde, okul kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında da bilgiler verdi. Zabıta müdürlüğü ekipleri, denetimlerin ve işletmecileri bilgilendirme çalışmalarının periyodik aralıklarla süreceği belirtildi.


Okul çevresinde bulunan gıda satışı yapılan bakkal ve benzeri işyerlerine yönelik denetimleri arttırdıklarını kaydeden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kimsenin insan sağlığıyla oynamasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Başkan Akman, Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelindeki okul kantinleri ve çevresinde, öğrenci ile halkın sağlığını korumak, gözetmek ve sağlıklı gıda ürünlerini temin etmelerini sağlamak amaçlı denetimleri devam edildiğini söyledi. Başkan Akman, “Ekiplerimiz tarafından okul çevresinde faaliyet gösteren bakkallarda, okullarda ve kantinlerde yapılan denetimlerde personel hijyeni, ortak tüketim ve kullanım alanının temizliği kontrol edildi. Mevcut hijyen koşullarının iyileştirilmesi, kullanılan malzemelerin gıdaya uygunluğu ve muhafazası, çevre sağlığı konularında işletme sahipleri bilgilendirilerek, eksiklikler konusunda uyarı ve yasal işlemler yapıldı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:51
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