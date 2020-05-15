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Ekonomi

TUSAŞ ürünleri mobilde

Geliştirilen mobil uygulama sayesinde kullanıcılar, Anka, Atak, Milli Muharip Uçak ve Hürkuş gibi birçok ürünü sanal gerçeklik ile bire bir görebilecek

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:01:58 -
TUSAŞ ürünleri mobilde

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), savunma sanayisi şirketleri arasında bir ilki daha gerçekleştirerek projelerini ve ürünlerini kamuoyuna daha iyi tanıtmak için mobil uygulama geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobil uygulamayla kullanıcılar, uygulama içerisinde sanal hangar turu ve artırılmış gerçeklikle görecekleri özgün ürünlerle öz çekim yapabilecek.

Kullanıcılar, Anka, Atak, Milli Muharip Uçak ve Hürkuş gibi birçok ürünü mobil uygulama içerisinde yer alan sanal gerçeklik uygulamaları ile bire bir görebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Mobil'e ilişkin şunları kaydetti:

"Uygulamayı herkesin cep telefonlarına yüklemesini istiyoruz. TUSAŞ olarak gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli ürünler hakkında detaylı bilgi almak, bu ürünler ile sanal ortamda buluşmak artık çok daha kolay oldu. TUSAŞ uygulamamızla, sanal hangar turu, artırılmış gerçeklik ile 360 derece ürünleri yakından görme, kariyer fırsatları gibi birçok bilgiye erişebileceksiniz."




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