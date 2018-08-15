Turuncu listedeki teröristler öldürüldü
Arananlar listesinde Turuncu listede yer alan sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu 'Rezzan Mardin kod adlı Ömer Duran' ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu 'Jindar kod adlı Pınar Yıldırım' dün Tunceli'de düzenlenen operasyonda öldürüldü.15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:55
İçişleri Bakanlığı, Turuncu Listede bulunan sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu 'Rezzan Mardin kod adlı Ömer Duran' ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu'Jindar kod adlı Pınar Yıldırım' dün Tunceli'de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirildi." dedi.
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