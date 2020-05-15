TÜRSAB paket tur bedellerinin iadesine getirilen esnekliği değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nce (TÜRSAB) paket tur bedellerinin iadesine getirilen esnekliğe ilişkin, "TÜRSAB’ın, Covid-19 ile ortaya çıkan gerçekler karşısında, ilgili yönetmelik hükümlerinin değiştirilmesi talebinin kısmen de olsa karşılanması memnuniyet verici. Özellikle hava taşımacılığı hizmeti içeren paket turlarda, hava taşıma bedelleri ile ilgili yapılan düzenleme yerindedir." denildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada, TÜRSAB’ın, Covid-19 ile ortaya çıkan gerçekler karşısında, söz konusu yönetmelik hükümlerinin değiştirilmesi talebinin kısmen de olsa karşılanmasının memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Özellikle hava taşımacılığı hizmeti içeren paket turlarda, hava taşıma bedelleri ile ilgili yapılan düzenlemenin yerinde olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece Sivil Havacılık mevzuatındaki düzenleme ile uyum sağlanmıştır. Ancak, gerek yapılan değişikliğin tüketici bilgilendirme ve seçimlilik hakkı kullanımını kayıt altına alma yükünü seyahat acentelerine yüklemesi ve bunun operasyonel olarak zorluğu gerekse uçak bileti kavramı ile charter uçuşlardaki durumun açık olarak düzenlememesi nedeniyle uygulamada yeni karışıklıklara yol açacağı düşünülmektedir.

Dileğimiz ve talebimiz, Bakanlığın bu konuda gereken ek düzenlemeyle durumu açıklığa kavuşturmasıdır. Öte yandan, hava taşımacılığına ilişkin tutarlar dışında kalan ödemelerle ilgili düzenleme mevcut durumu tekrar etmekten ileri gitmemektedir. Bu konudaki sıkıntıların giderilebilmesi ve karışıklığa yer verilmemesi için paket tur bedelinin tamamını içeren tek bir uygulama şeklindeki bir düzenleme yerinde olacaktır."

Açıklamada, turizmde tüketici haklarının, soyut bir kavram olarak zamanın üründeki rolü nedeniyle diğer sektörleri kapsayan kanundan ayrı, turizm otoritesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmesi konusundaki görüş ve taleplerin sürdüğü belirtilerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, mevcut durumu 1983 yılından bu yana değişmemiş 'Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik' üzerinde yapacağı değişiklikle bu hususları da bütüncül olarak düzenlemelidir.

Ticaret Bakanlığı’nın seyahat acentelerinin maruz kaldığı haksızlığı kısmen de olsa giderecek adımını iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyor, konuya olan yaklaşımına ilişkin Ticaret Bakanımıza teşekkür ediyor, kalıcı çözümler için taleplerimizin değerlendirilmesi hususundaki hassasiyetin devam edeceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



