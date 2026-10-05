Türk'ün göklerdeki imzası GÖKBAĞI sahnede! Projenin ilk uydusu görüntülendi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026), ASELSAN imzalı dev hamle dünyaya ilan edildi. Yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve bağımsız teknoloji vizyonumuzu yörüngeye taşıyacak olan GÖKBAĞI projesinin ilk uydusunu tanıtan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Antalya 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde GÖKBAĞI projesi ile ilgili açıklama yaptı.

TRT Haber’de yer alan habere göre, GÖKBAĞI projesinin detaylarını paylaşan Ahmet Akyol, “200’e yakın takım uydu olarak uzayda görev yapacak GÖKBAĞI projemizin uydusunun gerçek halini ilk defa gösteriyoruz.” dedi.

77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğinde Antalya'da başladı. Kongrede dünya çapındaki uzay profesyonelleri bir araya geldi.

Akyol'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Uzun zamandır ASELSAN olarak biz bu alana yatırım yapıyoruz. Şu an aktif görevde birçok faydalı yükümüz var. Gerek haberleşmede, gerek navigasyonda ve başka alanlarda. Şimdi üç önemli alanı da Uzay Kongresi'nde dünyaya gösterme imkanı bulduk. Bunların başında GÖKBAĞI projemiz geliyor. Geçtiğimiz yıl sonunda devletimizle başladığımız takım uydu çalışmasının şu an dizaynını yapıyoruz. GÖKBAĞI'nı inşa etmeye başladık. Birçok alandan uzaydan bu haberleşmeyi sağlayarak ülkemize avantaj sağlayacak. Bu proje tam bağımsız teknoloji vizyonumuzu uzaya taşıyacak bir proje. 2028-2029 yıllarında fırlatıldığını ve artık takım uydunun oluştuğunu görmeye başlayacağız. Bunu da dünyaya göstermiş olduk.