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Aktüel Türkşeker'in çiftçiye sağladığı destekte artış
Aktüel

Türkşeker'in çiftçiye sağladığı destekte artış

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:57:19 -
Türkşeker'in çiftçiye sağladığı destekte artış

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, Türkşeker'in bu yıl üreticilere yaptığı ödemelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çiftçileri faiz yükünden kurtararak desteklediklerini belirten Albayrak, "Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

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