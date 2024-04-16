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Teknoloji Türksat’ın desteğiyle “Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri” düzenlenecek
Teknoloji

Türksat’ın desteğiyle “Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri” düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2024-04-16 18:56:00 -
Türksat’ın desteğiyle "Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri" düzenlenecek

Türksat AŞ, Ankara’da gerçekleştirilecek Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’ne (ICDDA) iletişim desteği verecek.

Uluslararası etkinlik, 17-19 Nisan’da Ankara’da ATO Congresium’da düzenlenecek. ICDDA, Türksat AŞ’nin iletişim sponsorluğunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma ile Ticaret bakanlıklarının desteğiyle, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği organizasyonunda gerçekleştirilecek. Etkinlik, üreticiler ve satın almacıların tedarik zinciri odaklı işbirliği yapması ve iş fırsatı yakalaması açısından önem taşıyor.

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