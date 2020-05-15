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Ekonomi

Türksat'ın desteğiyle "Oyun Geliştirme Yarışması" düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:18:01 -
Türksat'ın desteğiyle "Oyun Geliştirme Yarışması" düzenlenecek

ANKARA (AA) - Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği ve ODTÜ Teknokent AŞ iş birliğiyle düzenlenen "Oyun Geliştirme Yarışması", Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarışmaya 31 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

Kovid-19 salgınının yarattığı olumsuz şartlar altında yazılım ve oyun yazılımı geliştirme kapasitesine sahip kişi, kurum ve şirketleri üretim ortamına çekmek amacıyla düzenlenen yarışmayla aynı zamanda Ankara'ya ait bir değer olan oyun sektörünün tanıtımı ve bu sektörün eğitim alanına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yarışmada dereceye gireceklere verilecek çeşitli ödüllerin yanı sıra Türksat Özel Ödülü kapsamında 3 kişiye kampanyalı Türksat analog Kablo TV hizmeti ile 100 Mbps akıllı sınırsız internet hizmeti hediye edilecek. Yarışma, Türksat YouTube ve Türksat tanıtım kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yarışmayla ilgili detaylı bilgi ve gelişmeler, www.oyunla.biz.tr web adresinden takip edilebilecek.

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