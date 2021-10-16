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Medya Türksat, yerel TV kanallarına yüzde 50 indirim yapacak
Medya

Türksat, yerel TV kanallarına yüzde 50 indirim yapacak

Türksat AŞ, yerel TV kanallarına önemli bir imkân sunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 22:20:00 -
Türksat, yerel TV kanallarına yüzde 50 indirim yapacak

Şirket, 1 Kasım itibarıyla bant genişliği 2 Mbps ve altında olan kanallara yüzde 50 uplink hizmet indirimi uygulayacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türksat AŞ’nin indirimini olumlu karşıladı. Yerel TV kanallarının şikâyetlerine ve taleplerine kulak verildiğini dile getiren Dağ, şu yorumlarda bulundu: “Uzun zamandır süregelen bir sorun olarak karşımıza çıkan ‘uplink hizmet bedeli pahalılığı’ probleminin çözümü, her fırsatta bu sorunu bizlerle paylaşan yerel TV’ler için can suyu olacaktır. Bu kararın alınması sürecinde yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere kapılarını açan, taleplere ilgi göstererek çözüm için destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz.”

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