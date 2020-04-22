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Ekonomi

TÜRKPATENT’e 3 ayda yaklaşık 37 bin marka başvurusu yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) mart sonu itibarıyla 32 bin 877’si yerli olmak üzere toplam 36 bin 838 marka başvurusu yapıldı. Yerli marka başvurularında yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8, toplam marka başvurularında yüzde 14, yerli patent başvurularında yüzde 20,7 artış oldu.

2020-04-22 12:12:00 -
TÜRKPATENT’e 3 ayda yaklaşık 37 bin marka başvurusu yapıldı

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, yılın 3 ayında kuruma yapılan başvurularda görülen artışların, Türkiye’de sınai mülkiyet alanında farkındalık oluştuğunu gösterdiğini söyledi.

Ülkede bu alanda yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirten Asan, yenilikçi fikirlerin daha çok rağbet gördüğünü belirtti. Asan, Türkiye’nin uluslararası başvurularda da ön saflarda olduğuna işaret etti.

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