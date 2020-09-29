Turknet müşteri hizmetleri | Ülkemizde hizmet veren telekomünikasyon şirketlerinden biri de Turknet’tir. İnternet kampanyalarından faydalanmak isteyenler ya da Turknet kullanıcısı olanlar işlemleri nasıl nereden yapacaklarını araştırıyor. Peki, Turknet abone başvurusu nasıl yapılır?

TurkNet online işlemler

Turknet belirttiğimiz gibi internet sağlayıcı şirketlerden biri. Turknet pek çok kampanya sunarak müşterilerine hizmet veriyor. Turknet internet sitesinden ya da Turknet uygulaması üzerinden online işlemlerinizi yapabilirsiniz. Turknet Online işlemler kanalından fatura ödeyebilir, kampayalara göz atabilirsiniz.

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TurkNet fatura öde

TurkNet kullanıcaları fatura ödeme işlemlerini nereden nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Kredi kartı ya da banka kartınızla TurkNet online işlemler internet sitesi ya da uygulamadan faturalarınızı ödeyebilirsiniz. Ayrıca müşteri numaranızla bankalardan, internet bankacılığı hesaplarınızdan fatura ödemesi yapabilirsiniz.

TurkNet kampanyalar

TurkNet abonesi olanlar ya da abonelikler hakkında bilgi toplayanlar kampanyaları merak ediyor. TurkNet müşterilerine pek çok ekonomik tarife sunuyor. TurkNet kampanyalarını internet sitesinden ya da müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.

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TurkNet abone ol | TurkNet başvuru

TurkNet başvurusunda bulunmak için şirketin resmi internet sitesini tercin edebilirsiniz. Ayrıca 0850 288 80 80 nolu telefon üzerinden müşteri hizmetlerine bağlanıp abonelik işlemlerini başlatabilirsiniz.

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TurkNet müşteri hizmetleri

TurkNet kullanıcıları müşteri hizmetlerine hangi telefon numaraları ile ulaşabileceklerini merak ediyor. Hızlı işlem merkezi için 0850 288 80 80'i arayabilirsiniz. Satış ve başvuru takip işlemleri için 0850 288 52 83 nolu numarayı arayabilirsiniz.

TurkNet hız testi

İnternetinizin hızını yapacağınız hız testleri ile kontrol edebilirsiniz. TurkNet kullanıcıları internet hızlarını TurkNet internet sitesi üzerinden kontrol edebilir. TurkNet hız testi öncesinde mobil cihazlarınızda ve bilgisayarınızda programları ve sekmeleri kapatmalısınız. Ekranda yalnızca hız testi sayfası açık olmalı.

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