Türkmenler: Türkiye haklı

Göksel Çağlav Ankara

TSK’nın Fırat’ın doğusunu işgal eden terör örgütü PKK/YPG’li teröristleri barış koridorundan temizlenmesi için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na Suriye Türkmen Meclisi’nden de tam destek açıklaması geldi. Suriye’de iç savaşın başlamasından itibaren Esed rejimi, PKK/YPG ve DAEŞ gibi teröristlerin karşısında olduklarını belirten Türkmen Meclisi, Barış Pınarı Harekatının Suriye’nin hiçbir kurucu etnik unsuruna (Arap-Kürt –Türkmen) karşı bir harekat olmadığına vurgu yaptı. Suriyeli Türkmenlerin Suriye’deki bütün terör örgütlerinin temizlenmesi konusunda kararlı olduklarının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

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“Bilinmelidir ki PKK/YPG, bugüne kadar dünyanın gördüğü en vahşi terör örgütlerinden biridir. Araplar, Kürtler ve Türkmenler, PKK/YPG terör örgütünden büyük zarar görmüşlerdir. Söz konusu harekat zorunlu ve meşru bir müdahaledir. Bu harekatın hedefinde, sadece vahşi bir terör örgütü olan YPG/PKK vardır. ‘Fırat’ın doğusunda PKK’ya operasyon olursa DEAŞ tekrar aktif hale gelir’ diyen terör örgütü sözcüleri ve muhipleri ise aslında PKK ile DEAŞ arasındaki gizli ittifakı aşikar etmektedirler. Çok iyi biliyoruz ki, PKK ve DEAŞ, aynı eller tarafından kontrol edilen iki kukladır. Bizim için ‘iyi terör örgütü, kötü terör örgütü’ diye bir şey yoktur.”