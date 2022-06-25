Türklere Medine'de işte böyle muamele ediliyor! Suudi Arabistan’dan gündeme oturan anlar

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Medine Havalimanı'nda yaşanan bir diyaloğu 'Türklere Medine Havaalanında İşte Böyle Muamele Ediliyor' başlığı ile Youtube kanalından paylaştı.

Sabır Meşhur'un paylaştığı videoda, Türk vatandaşı bir kadına yüksek ilgi ve alaka gösteren Suudi görevli görülüyor.

Türk vatandaşları ile Türkçe konuşan Suudi hizmetlinin o anları onbinlerce kişi tarafından seyredilerek takdir gördü.

Videoyu izleyen ve daha önce hac vazifesini yerine getiren bir sosyal medya kullanıcısı, "Türk olduğumuzu öğrenen görevliler Mekkede ve Medinede de bizlere çok saygılı davrandılar. Allah ebeden onlardanda bizlerden de razı olsun" yorumununda bulundu.