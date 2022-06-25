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Gündem Türklere Medine'de işte böyle muamele ediliyor! Suudi Arabistan’dan gündeme oturan anlar
Gündem

Türklere Medine'de işte böyle muamele ediliyor! Suudi Arabistan’dan gündeme oturan anlar

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Suudi Arabistan'ın Medine Havalimanı'nda Türk vatandaşlarına gösterilen hizmeti gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 17:02:00 -

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Medine Havalimanı'nda yaşanan bir diyaloğu 'Türklere Medine Havaalanında İşte Böyle Muamele Ediliyor' başlığı ile Youtube kanalından paylaştı.

Sabır Meşhur'un paylaştığı videoda, Türk vatandaşı bir kadına yüksek ilgi ve alaka gösteren Suudi görevli görülüyor.

Türk vatandaşları ile Türkçe konuşan Suudi hizmetlinin o anları onbinlerce kişi tarafından seyredilerek takdir gördü.

Videoyu izleyen ve daha önce hac vazifesini yerine getiren bir sosyal medya kullanıcısı, "Türk olduğumuzu öğrenen görevliler Mekkede ve Medinede de bizlere çok saygılı davrandılar. Allah ebeden onlardanda bizlerden de razı olsun" yorumununda bulundu.

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Yorumlar

Aslan akbey

Çok güzel ya çok hoş

Bahattin Kilic

Tüm dünyada herkes birbirine böyle olsa KESKE. Bu hanimefendi böyle güzel davrandigi icin birseyimi eksildi hayir bilakis Allahin ve kullarinin katinda vede kalbinde büyük yer etti ,Allah razi olsun.
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