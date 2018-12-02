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Türklerden Fransız direnişine Mehterli destek

Fransa genelinde "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilere bir destek de Türklerden geldi. Türkler eylemcilerle birlikte sarı yelek giyerken Mehter marşları çaldı.

02 Aralık 2018 Pazar 21:22

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü reformların ülkedeki zenginleri daha da zengin ettiği, orta ve alt gelirli insanların ise yaşamlarını zorlaştırdığı yönünde eleştiriliyor.

Mehterli destek

Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü "Sarı Yelekliler"i destekliyor.

Her geçen gün eylemcilere destek artarken, Fransa'da yaşayan bir grup Türk de protesto gösterisine katıldı. Eylemcilerin arasında bir kamyon ile giden Türkler, Mehter Marşı çalarak destek verdi.

Bilanço ağırlaşıyor

Ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

 

 

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 21:22
  1. Sarı Yelekliler
  2. Fransa
  3. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  4. Mehter

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