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Dünya Türkler, Viyana’ya dayanacak
Dünya

Türkler, Viyana’ya dayanacak

Türkiye’nin askeri gücünden tedirgin olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye düşmanlığıyla bu defa France24 televizyonuna konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:08:00 -
Türkler, Viyana’ya dayanacak

Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta terörle mücadelesini ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de yaşadığı gerilimini örnek veren Paşinyan, Ankara’nın yayılmacı bir politika izlediğini iddia ederek, “Ermenistan, Türkiye’nin kuzeye ve doğuya doğru genişlemesinin önündeki son engeldir” dedi.

Avrupa'ya kendince akıl verdi

Türkiye’yi sözde Ermeni Soykırımı hedeflerini sürdürdüğü saçmalığıyla suçlayan ve işgalci gibi göstermeye çalışan Paşinyan, kendince Avrupa ülkelerine akıl verdi. Yalan ve paranoya sözlerine devam eden Ermeni lider, “Türkiye’nin “Türk İmparatorluğu”nu kurmak gibi bir hedefi var. Bu politika burada başarılı olursa şaşırmayın. Sadece Yunan Adaları değil, Avrupa kıtasında da yayılmaya çalışırlarsa şaşırmayın. Eğer Türkiye bunları başarırsa, onları Viyana’da bekleyin” diyerek kendince Avrupa’yı uyardı.

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