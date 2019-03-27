'Türkler PKK'ya teşekkür etmeli' diyen Fatih Portakal, oy vermeyeceği partiyi açıkladı "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, oy vermeyeceği partiyi açıkladı.

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