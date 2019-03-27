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'Türkler PKK'ya teşekkür etmeli' diyen Fatih Portakal, oy vermeyeceği partiyi açıkladı

"Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, oy vermeyeceği partiyi açıkladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:45

Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü PKK'ya övgüler dizen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya üzerinden oy vermeyeceği partiyi açıkladı.

Terör örgütü PKK'yı öven Portakal...

"Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyerek kamuoyundan büyük tepki alan Portakal, "Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?" sözleri nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi hedef aldı.

"Oy vermeyeceğim"

Portakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kötü söz sahibine aittirin çok ötesinde bir hadsizlik. Pakdemirli dedi ki: 'Bu adilere sandıkta cevabı verecek misiniz?' Ben, sandıkta sizin gibi çirkin üslupta olanlara oy vermeyecek olan yurttaşlardanım. Bilin istedim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:45
  1. PKK
  2. Fatih Portakal
  3. Bekir Pakdemirli
  4. fox tv

YORUM YAZ

  • A. K.A. K.1 sa önce
    Çoktatınnnnnn...
  • AlperAlper1 sa önce
    Bu şerefsiz kime oy verirse versin bunun çizgisi belidir domuz derisinden post olmaycana göre bu serefsizdende müslümanlara ne dost olur nede bu milete örnek olur hayinlerin bu vattanda yeri yokdur
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi1 sa önce
    hakkaten adi insansiniz allah sizi bildigi gibi yapsin
  • CezmiCezmi1 sa önce
    Pordikol gardaş yapma, etme ne olarsan yapma, gurbanın olam etme, gel bengi dingle oyini AK Porti'ge ver.P......nı yiyemoyini başka yere verme.Tamam mi.Ama ne olursan oyuni başka yere vermeyesin ha. Senin oyin olmadan AK Porti ne p.k yiyer sonra. Anlamışsandegil mi. Hah, gözünün yağıni yiyerem senin lo.
  • sahravansahravan1 sa önce
    Tercihini bakanın bu ifadesinden sonra değiştirmiş. pkk sevici değildir kendisi Tasmalı , satılık , hain ve yalancı da değildir. Biz böyle biliyoruz.
  • Yusuf canYusuf can1 sa önce
    Hadi oradan alçak,sen zaten akp ye oy veremezsiniz seninle aynı yerde bulunmaz bu millet,kim tarafsızlık deyip de taraf tutuyorsa serefsizdir.Kavattirveledi zinadırseninde kullanılma tarihin geçtiğinde i zaman bu göreceksin seni senin gibilerin tektprar gezi olaylarına kalkusmanuzi dört gözle bekliyoruz
  • KaplanKaplan1 sa önce
    Ulan senin oyuna ihtiyacımı var bu milletin soysuz köpek bu adiyi daha ne kadar konuşturacaksınız terör propogandasından yardımdan dıkın içeri.
  • akifakif1 sa önce
    Tartışmayı tam anlamadım ama şimdi adi Körtopal mı, pardon, Portakal mı oluyor?

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