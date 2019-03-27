'Türkler PKK'ya teşekkür etmeli' diyen Fatih Portakal, oy vermeyeceği partiyi açıkladı
"Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, oy vermeyeceği partiyi açıkladı.27 Mart 2019 Çarşamba 15:45
Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü PKK'ya övgüler dizen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya üzerinden oy vermeyeceği partiyi açıkladı.
Terör örgütü PKK'yı öven Portakal...
"Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyerek kamuoyundan büyük tepki alan Portakal, "Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?" sözleri nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi hedef aldı.
"Oy vermeyeceğim"
Portakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kötü söz sahibine aittirin çok ötesinde bir hadsizlik. Pakdemirli dedi ki: 'Bu adilere sandıkta cevabı verecek misiniz?' Ben, sandıkta sizin gibi çirkin üslupta olanlara oy vermeyecek olan yurttaşlardanım. Bilin istedim" ifadelerini kullandı.
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