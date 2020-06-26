Türkiye'yle savaş açıklaması: Sonumuz olur

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümü noktasında diplomasi kanallarının terk edilip askeri bir çözüm aranması ihtimaliyle ilgili konuştu.

Aksam.com.tr’nin Yunanistan merkezli yayın yapan ProNews’ten aktardığı habere göre, Anastasiadis, “Türkiye’yle girilecek bir savaşın Kıbrıs Helenizminin sonunu getireceğini” söyledi.

Bu sözlerinin arkasında karamsarlık değil, tam aksine gerçekçilik yattığının altını çizen Anastasiadis, “Silahlarınızı seçerken, gerçeklikleri göz önünde bulundurmalısınız.” diye konuştu.

AB temsilcisinden Türkiye karşıtı sözler

Söz konusu açıklama, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles’in GKRY ziyareti sırasında yapıldı.

Josep Borrell, GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Türkiye karşıtı ifadeler kullandı:

“Bölgedeki istikrarı artırmanın ve yükselen tansiyonu düşürmenin yollarını aradık. Türkiye tarafından ortaya koyulan ekonomik münhasır bölgenin sınırları, iyi niyet de barındırmalıdır. Öte yandan, Türkiye’nin mevcut sondaj faaliyetleri durdurulmalıdır.”