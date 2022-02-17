Türkiye'yi ziyareti sonrası ABD'ye rest çekti: 'Sömürgeniz değiliz, İçişlerimize karışamazsınız!'

Bitcoini resmi para birimi yaparak dolar hegemonyasından çıkan ilk ülke El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinin bitcoini resmi para birimi yapması karşısında harekete geçen ABD'li senatörlere 'hadlerini bildiren' açıklamalar yaptı. 'El Salvador CEO'su' titrini de kullanan Bukele, ülkenin bitcoini benimsemesinin 'ABD'nin mali sistemi için oluşturabileceği potansiyel riskler' konusunda endişe açıklayan – iki Cumhuriyetçi ve bir Demokrat – üç ABD senatörüne "El Salvador, Washington'ın sömürgesi değil, egemen bir ülkedir" yanıtını verdi.

ABD'de 2. Dünya Savaşı sonrası azalan nüfusa önlem olarak doğuma yönlendirilen halkın o dönem doğan çocuklarına verilen lakapla 'baby boomer' kuşağıyla 2000'li yıllarda doğan kuşağın alaycı etmek için kullandığı 'OK Boomer' (Tamam boomer) ifadesiyle söze giren Bukele, şöyle devam etti:

"Egemen ve bağımsız bir ulus üzerinde sıfır yetkiniz var. Biz sizin sömürgeniz, arka bahçeniz ya da ön bahçeniz değiliz. İçişlerimize karışmayın. Kontrol edemeyeceğiniz bir şeyi kontrol etmeye çalışmayın."

Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Demokrat Bob Menendez, Cumhuriyetçi senatörler Jim Risch ile Bill Cassidy'nin hazırladığı El Salvador'da Kripto Para Birimi Sorumluluğu (ACES) Yasası tasarısı, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Bukele’nin Orta Amerika ülkesine bitcoini benimsetmesi hakkında rapor ve plan hazırlamasını talep ediyor.

Senatör Risch, tasarıyı tanıtırken, "El Salvador'un kripto para birimini benimsemesi, ülkenin ekonomik istikrarı ve finansal bütünlüğü hakkında önemli endişeler uyandırdığı kadar ABD yaptırım politikasını zayıflatma, Çin ve organize suç örgütleri gibi kötü niyetli aktörleri güçlendirme potansiyeline sahip" dedi.

Senatör Cassidy, Bukele'nin politikasının 'kara para aklayan kartellere kapı açıp ABD'nin çıkarlarını baltaladığı' iddiasında bulunarak şöyle devam etti: “ABD kara para aklamayla mücadele etmek ve doların dünyanın rezerv para birimi olma rolünü korumak istiyorsa, bu konuyu doğrudan ele almak zorundayız.”

Bukele ise ABD Başkanı Joe Biden'ın salı günü Ukrayna hakkında yaptığı konuşmada egemenlik ve özgürlük vurgusu yaptığı 10 saniyelik bir video da paylaşarak "Buna El Salvador dahil, değil mi" diye sordu.

Orta Amerika'nın ekonomik sorunlarla boğuşan ülkelerinden biri olan El Salvador, 2001 yılında kendi para birimini kaldırarak ABD dolarına geçti. Dedeleri Osmanlı pasaportuyla Filistin’den Orta Amerika’ya göç eden Bukele, 2019'da devlet bakanı seçilmesi sonrası Haziran 2021'de Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) onaylamamasına meydan okuyarak, El Salvador'u bitcoini yasal para birimi olarak benimseyen ilk ülke yaptı.

Ardından 40 yaşındaki lider, El Salvador'un meşhur yanardağlarını dijital kripto para madenciliği için güç kaynağı olarak kullanma planlarında ilerleme kaydetti.