Türkiye'yi sapkınlık yuvası yapacaklar! CHP'li Nilüfer Belediyesi'nden LGBT sapkınlığına kurumsal destek!
CHP'li Nilüfer Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Atölyesi çalışmalarına başladığını duyurdu.
Yeniakit.com.tr
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinsel sapkınlara yönelik kanuni güvence vaadi, ilk olarak Bursa Nilüfer Belediyesi'nde karşılık gördü.
CHP'li Nilüfer Belediyesi, LGBT'li sapkınlar için dayanışma merkezi kurdu.
Belediye tarafından "Toplumsal Cinsiyet Atölyesi" çalışmaları kapsamında yapılan duyuruda, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye’de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanuni güvence vaadi şöyleydi: