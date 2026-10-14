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Spor Fenerbahçe’de dev maç öncesi büyük şok! Yıldız futbolcu Asensio kadrodan çıkarıldı!
Spor

Fenerbahçe’de dev maç öncesi büyük şok! Yıldız futbolcu Asensio kadrodan çıkarıldı!

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Fenerbahçe’de dev maç öncesi büyük şok! Yıldız futbolcu Asensio kadrodan çıkarıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik Aston Villa mücadelesine hazırlanan Fenerbahçe’de son dakika sakatlık gelişmesi şok etkisi yarattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, takımın en önemli kozlarından biri olan yıldız futbolcu Marco Asensio’nun yaşadığı sakatlık nedeniyle dev maçın kadrosuna alınmadığı bildirildi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı zorlu Aston Villa karşılaşması öncesi sakatlık şoku yaşıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yıldız Marco oyuncu Asensio'nun maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Kritik virajda büyük kayıp! Samandıra’da planlar altüst oldu!

İngiliz temsilcisi Aston Villa karşısında mutlak galibiyet hedefleyen temsilcimizde Asensio’nun yokluğu teknik heyetin tüm planlarını altüst etti. Zorlu karşılaşma öncesi yaşanan bu talihsiz gelişme sarı-lacivertli camiada büyük üzüntü yaratırken, teknik kadro yıldız ismin yerine sahaya süreceği alternatifi belirlemek için harekete geçti.

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